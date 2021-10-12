Французский технопарк ИТ-стартапов заинтересовался решениями участников Astana Hub

Эта неделя в технопарке выдалась богатой на визиты зарубежных коллег.

7 октября Astana Hub посетила делегация из Франции — представители компании Creative Valley. Директор по развитию центральноазиатского рынка и советник президента Creative Valley Малгоржата Туар и менеджер партнерства зоны ЕМЕА, а также программ по акселерации стартапов Кристина Рожкова рассказали о трендах развития ИТ-стартапов в Европе. Наиболее актуальными в последнее время являются стартапы в сфере социальной и солидарной экономики и медицины.

В свою очередь управляющий директор технопарка Аркадий Селезнев и директор офиса международных отношений, инвестиций и экспорта Танат Ускембаев презентовали программы технопарка, а также поделились видением о сотрудничестве двух стран и обмене опытом как между экспертами, так и стартапами.

Компания Creative Valley была основана 11 лет назад и за этот период внесла свой вклад в успех сотен проектов, реализованных сообществами, студентами, стартапами и компаниями. Все проекты размещаются в различных кампусах компании, в том числе на краткосрочной основе в рамках многочисленных программ международного обмена. На сегодняшний день сообщество Creative Valley насчитывает более 250 стартапов в таких направлениях, как deeptech, робототехника, дизайн, Интернет вещей, Fintech, виртуальная реальность, «умные» города, agrotech, medtech. В программах компании задействовано более 150 экспертов. Кроме того, Creative Valley сотрудничает с более чем 50 партнерами по всему миру.

Следующая встреча в технопарке состоялась с представителями посольства Великобритании — в рамках этой встречи в технопарке обсудили возможности для британских компаний в РК, а также продвижение казахстанских IT-стартапов на рынке Великобритании. Гостям презентовали программы Astana Hub по экспорту IT-услуг и привлечению инвестиций в стартапы. В рамках традиционной экскурсии по технопарку, особый интерес у гостей вызвала школа программирования Alem, преподавание в которой ведется по уникальной методике Ecole 42.

Кроме того, Astana Hub также посетили представители Европейского банка реконструкции и развития и делегация Государства Катар.