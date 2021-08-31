У Казпочты снова сменился председатель правления

Канат Алпысбаев подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Председатель правления АО «Казпочта» Канат Алпысбаев подал заявление о досрочном прекращении полномочий, которое было рассмотрено 27 августа правлением АО «Самрук-Қазына». В связи с этим с 1 сентября 2021 года исполнение обязанностей председателя правления АО «Казпочта» возложено на Серика Саудабаева.

Напомним, Канат Алпысбаев возглавил Казпочту в июле прошлого года, после того, как предыдущий председатель правления, Сакен Сарсенов, был освобожден от должности в связи переходом на другую работу.

Серик Саудабаев родился в 1977 году, имеет высшее экономическое и высшее юридическое образование. С июня 2010 года по настоящее время возглавлял отраслевую дирекцию АО «Самрук-Казына», курирующую такие активы, как АО «Казахтелеком» и АО «Казпочта». Был членом совета директоров АО «Казпочта» с 2010 по 2014 год, а затем - с 2016 года по настоящее время. Помимо этого Серик Саудабаев представляет интересы акционера в совете директоров АО «Казахтелеком» и АО «Кселл», является членом наблюдательного совета ТОО «QazCloud».