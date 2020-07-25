Сакен Сарсенов больше не возглавляет Казпочту

Его место занял Канат Алпысбаев из АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Решением правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына», единственного акционера АО «Казпочта», на должность председателя правления почтового оператора назначен Алпысбаев Канат Калиевич.

Канат Алпысбаев родился 31 марта 1972 года в г. Атбасар Акмолинской области. Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, университет Кентукки (США), Московскую международную высшую школу бизнеса. Имеет ученую степень магистра. С 1994 по 2002 год работал на предприятиях Целинной железной дороги, РГП «Қазақстан темір жолы». В 2002–2003 гг. — директором по финансам и управлению, вице-президентом по финансам и информационным технологиям ЗАО «Эйр Астана». С ноября 2005 г. по июнь 2008 г. работал директором по развитию бизнеса филиала корпорации «Дженерал Электрик». С 2008 по 2012 г. — вице-президентом по экономике и финансам АО «НК „ҚТЖ“». С января 2013 г. по декабрь 2014 г. занимал пост вице-президента по логистике АО «НК „ҚТЖ“», а с декабря 2014 г. по апрель 2016 г. — вице-президента КТЖ. С 29 апреля 2016 г. являлся вице-президентом по координации операционной деятельности КТЖ. В сентябре 2016 г. Канат Алпысбаев был назначен председателем правления, президентом АО «НК „Қазақстан темір жолы“». С декабря 2018 года работал управляющим директором по транспорту и логистике АО «Самрук-Казына».

В официальном сообщении говорится, что Сакен Сарсенов, ранее занимавший пост председателя правления АО «Казпочта», освобожден от должности в связи переходом на другую работу.

Напомним, в начале недели Аскар Жумагалиев покинул должность министра цифрового развития, а на должность вице министра в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК был назначен Багдат Мусин. Спустя два дня место работы сменила и Асель Жанасова — теперь она будет отвечать за цифровизацию в Министерстве торговли.