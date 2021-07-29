Платежные карты в Казахстане: итоги I полугодия 2021

В стране находится в обращении 54 млн платежных карт.

Национальный Банк Казахстана опубликовал статистику по платежным картам и электронным банковским услугам за первое полугодие 2021 года. По состоянию на 1 июля 2021 года эмиссию платежных карт в РК осуществляли 21 банк и АО «Казпочта». Указанные организации выпускают и распространяют платежные карточки международных систем VISA International, MasterCard Worldwide, UnionPay International, American Express International и Diners Club International. Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn Card — АО «Народный Банк Казахстана», локальная карточка Ситибанка Казахстан — АО «Ситибанк Казахстан» и Система платежных карт Kaspi.kz — АО «Kaspi Bank».

В Казахстане находится в обращении 54 млн платежных карт. Наиболее распространенными являются дебетные — их доля составляет 71,3%, доля кредитных — 25,8%, на долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карт приходится 2,8%.

В январе–июне 2021 года объемы транзакций с использованием платежных карт казахстанских эмитентов составили 39,6 трлн тенге, количество транзакций достигло 2726,4 млн. При этом количество безналичных транзакций выросло в 2,5 раза (до 2589,3 млн операций), а их объем — в 2,3 раза (до 29,8 трлн тенге). Держателями платежных карт было проведено 137,1 млн операций по снятию наличных денег на сумму 9816,3 млрд тенге. В Нацбанке отмечают, что наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег в сравнении с январем-июнем 2020 года (на 8,6%). При этом объем операций по снятию наличных денег вырос на 30,6%.

Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета/мобильного банкинга. На долю этого канала пришлось 67,2% от общего количества операций и 83,1% от общего объема безналичных платежей и переводов денег. Затем следуют POS-терминалы (32,7% и 16,4% от общего количества и объема безналичных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совершались посредством банкоматов (98,7% и 87,8% от общего количества и объема операций по выдаче наличных денег).