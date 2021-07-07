Ануар Ахметжанов освобожден от должности первого вице-министра МЦРИАП

О его новой должности не сообщается.

Постановлением правительства РК Ахметжанов Ануар Муратович освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра.

Ануар Ахметжанов родился в 1975 году в г. Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова, Университет Джонса Хопкинса. Трудовую деятельность начал в 1996 году в должности преподавателя экономики и внешнеэкономической деятельности КГУ им. Букетова. В разные годы работал в компаниях «Казахойл», «Казмунайтениз», «Казмунайгаз», являлся заместителем акима Карагандинской области, госинспектором Отдела государственного контроля и регионально-организационной работы администрации Президента. С 2016 года работал ответственным секретарем Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. С октября 2020 года и по настоящее время занимал должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.