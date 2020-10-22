Назначен первый вице-министр цифрового развития

Им стал Ануар Ахметжанов.

Постановлением правительства РК Ахметжанов Ануар Муратович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Ануар Ахметжанов родился в 1975 году в городе Караганде. В 1996 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, в 2000 году — университет Джонса Хопкинса.

Трудовую деятельность начал в 1996 году преподавателем кафедры экономики и внешнеэкономической деятельности Карагандинского государственного университета им. Е. А. Букетова. В разные годы работал в ЗАО «ННК «Казахойл», ЗАО МНК «КазМунайТениз», АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», АО НК «КазМунайГаз», ТОО СП «КазГерМунай». В 2012–2016 гг. занимал должность заместителя акима Карагандинской области. В 2016 году был государственным инспектором Отдела государственного контроля и регионально-организационной работы администрации Президента РК. В 2016–2019 гг. — ответственный секретарь Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. В 2019 г. — ответственный секретарь Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

С августа 2019 года по настоящее время работал в должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.