Цифровой тенге появится в Казахстане уже в 2021 году

Проект стартует во второй половине года.

Национальный банк Казахстана продолжает изучать выгоды и риски от внедрения цифровой валюты, но уже в 2021 году планирует ввести криптотенге в пилотном режиме. Председатель Национального банка Ерболат Досаев отметил, что решение о необходимости внедрения цифрового тенге будет принято по результатам всестороннего исследования потенциальных выгод и рисков, влияния на денежно-кредитную политику и финансовую стабильность, а также эффекта для Национальной платежной системы, передает Liter https://liter.kz/.

На прошлой неделе для обсуждения внедрения цифровой валюты был опубликован доклад «Цифровой тенге». Его планируется еще обсуждать с участниками рынка, экспертами и государственными органами. Однако, как сообщил глава Нацбанка, «пилотный проект будет реализован во второй половине 2021 года».