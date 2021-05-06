AppStore заблокировал Ashyq

Приложение Ashyq, разработанное МЦРИАП совместно с Минздравом для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране, временно нельзя скачать.

Тем не менее, оно не удалено. О том, что же происходит с приложением, сообщил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов.

«У пользователей iPhone, которые ранее скачали приложение, все работает в штатном режиме. У владельцев Android все работает, скачивание в Play Market тоже доступно. iOs-юзеры, которые не скачали приложение, но хотят попасть в заведение, также могут попасть по ИИН. Проблемы на стороне разработчика — временно приостановлена учетная запись Виталия Пустовойтенко (разработчик приложения). То есть, для разработчиков Apple выделяет учетную запись, с помощью которой они могут работать в AppStore. Вот этот аккаунт временно заблокировали. Разработчик оплатил абонентскую плату за аккаунт, но платеж был совершен с банковской карты, не привязанной к владельцу учетной записи. То есть, оплата была произведена с карты другого человека. Скорее всего сработала автоматическая блокировка», — сообщил Асет Турысов.

Работа по устранению проблемы ведется. Он также добавил, что в настоящее время идет процесс передачи прав на приложение от разработчика к МЦРИАП, оформляются юридические документы.

«Ситуация банальная и глупая, пока мы занимались техническими вопросами, как улучшить работу сервиса, упустили деталь: учетная запись в AppStore, на которую зарегистрировано Ashyq, привязана на одно лицо, а абонентскую плату мы оплатили вовремя, но с карты другого лица. Однако с этого года по новым правилам Apple банковская карта, с которой оплачивается абонплата, должна принадлежать обязательно владельцу учетной записи. В ближайшее время приложение восстановится. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — прокомментировал ситуацию Виталий Пустовойтенко.