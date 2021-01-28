Мобильное приложение покажет, может ли гражданин посещать общественные места и увеселительные заведения.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с Министерством здравоохранения РК разработало приложение «Ashyq» для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране. В сотрудничестве с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» уже проводится пилот среди представителей бизнеса, деятельность которых ограничена в период карантинных мер (spa-центры, фитнес-центры, кинотеатры).

Теперь для посещения этих мест гражданам необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить его на входе. Он отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы и показывает возможность посещения гражданином общественных мест. Так, красный статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. Желтый — частичное ограничение передвижения — пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. Синий — для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например, в аэропорту). Зеленый статус обозначает, что ограничений в передвижении нет, а пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на Covid-19.

Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. При отсутствии смартфона у посетителей в приложении имеется функция для сотрудников, контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус посетителя посредством ИИН или сканирования штрихкода, расположенного на удостоверении личности.

Отмечается, что проведенный пилот позволит в дальнейшем определить сроки тиражирования мобильного приложения «Ashyq» по всей территории РК и использовать его для входа в общественные места (ТРЦ, магазины, рестораны, кафе, вокзалы, аэропорты и т. д.). Приложение «Ashyq» доступно для скачивания в App Store и Play Market.

Напомним — на днях стало известно, что Алматы попал в красную зону по распространению коронавируса. С 1 февраля в городе ужесточат карантинные меры — будут госпитализировать всех больных Covid-19 (независимо от формы течения болезни) и даже контактных граждан. Как отметил Садвакас Байгабулов, заместитель главного государственного санврача Алматы, делается это из-за того, что бессимптомные носители и контактные не соблюдают карантинные меры и продолжают посещать общественные места, где могут заразить других граждан. А молодежь активно посещает увеселительные заведения, после чего может передать вирус членам семьи.