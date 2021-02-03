Искусственный интеллект будет следить за порядком в Алматы

Разрабатывается проект видеомониторинга мест массового скопления людей.

Аким Алматы Бахытжан Сагинтаев рассказал о применении новейших технологий для предупреждения и выявления правонарушений. Он подчеркнул, что цифровизация является наиболее эффективным средством борьбы с преступностью.

«Для эффективного обеспечения общественной безопасности и, самое главное, предупреждения правонарушений внедряем проект видеомониторинга мест массового скопления людей. В 2019–2020 году установлено 1 тыс. видеокамер, 103 действующие аналоговые камеры переведены на цифровой формат, проведена модернизация центра оперативного управления ДП и создан новый центр мониторинга», — рассказал Бахытжан Сагинтаев.

Новое решение позволит осуществлять поиск людей по приметам, обнаруживать автомобили, велосипеды, оставленные предметы, а также выявлять попытки несанкционированного проникновения в дома или офисы. В перспективе планируется увеличить число камер системы видеомониторинга до четырех тысяч. Это позволит полностью охватить общественные пространства мегаполиса.

Сейчас в Алматы используются возможности 120 тыс. камер видеонаблюдения. Они установлены по бюджетным программам, частными организациями и в рамках ГЧП. С помощью систем внешнего видеонаблюдения раскрыто около шести тыс. преступлений, а видеокамерами системы АИС «БДД» и АПК «Сергек» зафиксировано 1,4 млн нарушений. Кроме того, благодаря установленным во всех автобусах видеокамерам количество карманных краж снижено более чем в два раза, разоблачено 85 преступных групп, совершавших кражи в общественном транспорте.

При этом аким подчеркнул, что интеграция баз данных всех систем наблюдения и применение искусственного интеллекта позволят добиться долгосрочного и устойчивого снижения преступности в Алматы.