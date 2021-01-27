QR-коды с иммунным статусом казахстанцев предложил внедрить Токаев

Такая практика должна стать основным критерием для введения ограничений.

Во время пандемии остро встал вопрос с достоверностью медицинской статистики. Регионы в погоне за рейтингами и из-за страха наказания скрывали реальное положение дел по коронавирусу, распыляя средства и сводя на нет все принимаемые усилия. Об этом сказал 26 января на расширенном заседании правительства Касым-Жомарт Токаев. Он поручил проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе казахстанцев. Такая мера, по его словам, позволит обеспечить сбалансированный подход к противоэпидемическим мерам, передает Liter.kz.

«Ряд стран уже рассматривают иммунный статус населения в качестве основного критерия для введения тех или иных ограничений. Мы также должны создать новую реальность на основе баланса экономических и санитарных мер. Для этого у нас имеются определенные наработки отечественных IT-компаний. Поручаю правительству совместно с НПП „Атамекен“ в месячный срок проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе казахстанцев с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам», — сказал Глава государства.