Без приложения Ashyq казахстанцев могут не пустить в магазин или ресторан

Вместе с тем, оно не является обязательной мерой.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством здравоохранения разработали и запустили в пилотном режиме мобильное приложение Ashyq. Оно работает в Алматы и Нур-Султане и позволит открыться тем объектам бизнеса, деятельность которых запрещена в карантин.

Однако некоторые пользователи социальных сетей выразили беспокойство касательно внедрения такого приложения и нарушения конституционных прав казахстанцев. В МЦРИАП подчеркнули, что приложение не является обязательной мерой. Это лишь инструмент для того, чтобы обезопасить посетителей тех направлений бизнеса, которые не могли работать в период ограничительных мер.

«Ни бизнес, ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением. На посещение магазинов, аптек, прогулки во дворе или парке, как отмечали некоторые пользователи интернет, это никак не повлияет. Вместе с тем в таких странах, как Южная Корея, Малайзия, Турция, Греция, Кипр и т. д. похожие инструменты успешно внедрены и используются для снижения рисков заражения Covid-19. Бизнес во всем мире переживает не самые лучшие времена и вынужден адаптироваться под новые реалии, работать с ограничениями. Населению тоже приходится подстраиваться под этот режим и отказываться от привычной активности. Ashyq дает возможность эти проблемы решить», — пояснили в МЦРИАП.

В ведомстве добавили, что статус гражданам присваивается на основании сверки с информационными системами Единый интеграционный портал ПЦР-исследований и Центр Контроля Covid-19 Министерства здравоохранения РК. По желанию самого гражданина устанавливается мобильное приложение, с помощью которого человек на входе в заведение сканирует свой статус. Если в единой базе Министерства здравоохранения имеется информация, что у него положительный ПЦР-тест на коронавирус, то человека в заведение не пустят. Сама информация о наличии ПЦР-теста никуда не передается и находится в телефоне пользователя.

Бейбут Есенбаев, директор департамента электронного здравоохранения, добавил, что если гражданин не хочет показывать эту информацию, может не показывать. Но в таком случае на объекты, где проходит пилотный проект, вход ему будет ограничен.