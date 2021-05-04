Arbuz идет заграницу

Онлайн-супермаркет выходит на международные рынки с новым брендом «Pinemelon».

Онлайн-супермаркет Arbuz.kz начинает экспансию на международные рынки. Об этом объявил Алексей Ли, генеральный директор сервиса. Среди первых стран, где компания планирует начать работу уже в этом году, названы Бельгия и США. Компания планирует запустить свою модель онлайн-супермаркета в 30 городах мира к 2024 году. На новых рынках компания будет работать под брендом Pinemelon.

«В этом году будет три года, как я занимаюсь развитием Arbuz.kz — онлайн-супермаркета с экспресс доставкой, — говорит Алексей Ли. — Мы решили, что называется, think global, поставили себе амбициозную цель: запустить наш онлайн-супермаркет к 2024 в 30 городах мира. Встречайте наш международный бренд — Pinemelon.com. Это символический брат нашего Арбуза, еще один „фруктовый бренд“».

Инвестиции в размере 10 млн долларов для международной экспансии предоставлены текущими владельцами, но к концу 2021 году компания планирует привлечь большой инвестиционный раунд. Всего для развития бизнеса в Казахстане Arbuz.kz привлек 3,5 млн долларов. Алексей Ли отмечает, что в текущее время в мире бурно развиваются стартапы, осуществляющие доставку продуктов питания, и Pinemelon планирует занять свою нишу.

«Мы понимаем, что будет непросто. Изучаем международную стартап-сцену, и именно этот сегмент сейчас самый бурлящий в e-commerce. Именно поэтому мы хотим выставить национальную сборную от Казахстана. К нам уже присоединились в качестве управляющих директоров Лариса Пак и Арман Сулейменов. У нас появился опытнейший управляющий директор в Бельгии», — рассказал глава Arbuz.kz.

«Сразу скажу, что мы не самоубийцы, и пока не планируем запускаться в „алых“ Сан-Франциско, Нью-Йорке, Лос Анджелесе и пр. Мы фокусируемся на холодных городах средних размеров. После детального анализа 350 городов в США по 100+ важным для нас параметрам мы сначала сузили список до 42, далее — до 20, далее — до 11, после следующей итерации — до 5 и в итоге остановились на шорт-листе из 3 городов, которые отвечают нашим критериям. Американский план на этот год — запуститься в одном из этих 3 городов и дойти до майлстоуна в 200 заказов в день», — добавил Арман Сулейменов.

Напомним — онлайн-сервис по доставке продуктов Arbuz.kz работает в Казахстане с 2011 года, в 2018 году он приобрел новых собственников и бизнес-модель. Сейчас проект работает в Алматы и Нур-Султане, ежедневно совершается более 1500 доставок.