У TerraLink в Казахстане новый коммерческий директор

Им стал Денис Воробьев, имеющий более чем 15-летний опыт работы на руководящих позициях в крупнейших IT-компаниях Казахстана.

Компания TerraLink сообщила о назначении Дениса Воробьева на должность коммерческого директора. Его основной задачей в новой должности станет укрепление позиций в Казахстане за счет повышения эффективности блока продаж, расширения кадрового потенциала подразделения, а также развития новых стратегических направлений и инициатив коммерческого департамента. Ильмира Каипова, занимавшая должность ранее, продолжит работу в компании в качестве директора по развитию бизнеса TerraLink.

«Я рад открывающимся передо мной возможностям. TerraLink сегодня — это компания с уверенными позициями на рынке и, в то же время, имеющая амбициозные планы на будущее. Усиление коммерческого блока — это логичный шаг в ответ на изменения, которые происходят в настоящий момент на рынке и в отрасли в целом. Мы будем активно работать в этом направлении, и я уверен, что в 2021 году мы сможем реализовать весь потенциал новых технологий и накопленных знаний компании TerraLink», — считает Денис Воробьев.

Он имеет более чем 15-летний опыт работы на руководящих позициях в крупнейших IT-компаниях Казахстана. Он окончил Казахстанский национальный технический университет им. Сатпаева в 2004 году. Начал карьеру в Verysell. Затем более 10 лет занимался развитием бизнеса компаний Atacom и Corporate Business Systems (CBS). До работы в TerraLink Денис Воробьев возглавлял представительство ГК САПРАН в Республике Казахстан. Его опыт управления и развития бизнеса крупных IT-компаний чрезвычайно важен для TerraLink.

«Удаленная работа и новые вызовы — не повод откладывать запланированные изменения. Это период, который открывает перед бизнесом дополнительные возможности и требует еще более быстрого принятия решений в рамках выбранного курса. Изменения в структуре коммерческого департамента в Казахстане стали логичным шагом в рамках общей стратегии развития TerraLink, и мы уверены, что они помогут нам вместе с партнерами добиваться еще более высоких результатов даже в этот непростой для рынка период», — отметила Ильмира Каипова.