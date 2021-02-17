Распространенные схемы интернет-мошенников описали в МВД

Преступники похищают личные данные и информацию о банковских картах.

О самых распространенных схемах обмана граждан, которые совершают интернет-мошенники, рассказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов. Наиболее популярным видом мошенничества остается размещение на торговых интернет-площадках объявлений о продаже товаров или оказании тех или иных услуг. Как правило, мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой или быстрым предоставлением товара. Покупателей просят внести частичную или полную предоплату на счета, обычно оформленные на третьих лиц, передает Zakon.kz.

По словам спикера, сотрудниками столичного департамента полиции задержан молодой человек, который размещал в социальной сети Instagram мошеннические объявления о продаже телефонов. Он изобличен в совершении 15 мошенничеств, общий ущерб составил около трех миллионов тенге. Участились также случаи незаконного оформления онлайн-займов в микрокредитных организациях. В МВД объяснили, что преступники ищут различные способы, чтобы получить через интернет персональные данные граждан. В пример он привел случай, который произошел с жителем Шымкента — в социальных сетях он находил объявления о найденных документах. Получив данные со снимков удостоверений личности, мошенник оформил около 50 онлайн кредитов на жителей различных областей.

Не менее распространен вид мошенничества под предлогом выгодных вложений. Обычно в социальных сетях размещается реклама с предложением перечислить деньги на букмекерские ставки, биржи. При этом мошенник убеждает своих жертв в том, что владеет нужной информацией для гарантированного получения прибыли. Это могут быть прогнозы результатов различных игр и соревнований, биржевые котировки известных компаний. За аналогичные преступления задержана жительница Карагандинской области, которая завладела более чем тремя миллионами тенге доверчивых граждан.

Среди других известных способов завладения персональными данными граждан для получения доступа к банковским картам и депозитам остаются звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками банков и сообщают о подозрительных операциях с карточкой клиента. Для якобы блокирования операции мошенники предлагают уточнить реквизиты на карте и CVV-код на ее обороте, а с помощью полученных данных подключаются через интернет-банкинг и похищают находящиеся на счетах деньги.

Другой вариант похищения денег — мошенники предлагают для обеспечения сохранности средств перевести их на якобы резервный страховой счет, который на самом деле принадлежит им. В других случаях мошенники через WhatsApp звонят гражданам по объявлениям о продаже и предлагают принять задаток на банковскую карту. Для того, чтобы якобы подтвердить перевод и доставку товара, мошенники направляют продавцу ссылку и просят ее заполнить. На самом деле ссылка является фишинговой и предназначена для сбора информации о карточных счетах граждан. Получив эти данные, мошенники переводят денежные средства с банковских счетов потерпевших.