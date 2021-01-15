Рассматриваем возможности и риски оформления микрокредитов онлайн на примере специального агрегатора.

Информационные технологии бурно развиваются и вносят свои новшества в повседневную жизнь. Это коснулось и кредитования населения. Сегодня получить заем можно практически из любого уголка страны — для этого достаточно лишь наличия интернета. Выдача и сопровождение микрокредитов онлайн значительно упрощает всю процедуру оформления и займа денег.

Однако у этого вида кредитования есть и минусы, среди которых — недостаточное до недавнего времени регулирование рынка и, как следствие — невероятно высокие проценты, под которые выдаются кредиты. Подписание договора займа происходит путем простого нажатия нескольких кнопок на сайте компании по кредитованию. При этом у несведущего пользователя нет никакой уверенности в том, что эта компания действует легально, а его личные и финансовые данные не «утекают» в неизвестном направлении.

Законодатели решили расставить точки в вопросе функционирования микрокредитных организаций в Казахстане. Так, с 1 января 2020 года было введено регулирование в отношении организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (сюда относятся компании онлайн-кредитования, кредитные товарищества, ломбарды и иные юридические лица, предоставляющие займы населению). Все эти организации до 1 сентября 2020 года должны были пройти учетную регистрацию в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

А все те, кто регистрацию не прошел, но при этом продолжает выдавать займы гражданам, подлежат принудительной ликвидации. Как отмечают законотворцы, после прохождения учетной регистрации ООМФД обязаны соблюдать требования, установленные законодательством о микрофинансовой деятельности. Среди таких требований — предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения, требования к договору о предоставлении микрокредита, необходимость предоставления информации по займу в кредитное бюро, соблюдение коэффициента долговой нагрузки заемщика и др. Важным моментом является тот факт, что таким организациям запрещено взимать с граждан любые комиссии и платежи, связанные с выдачей и обслуживанием микрокредита. Кроме, разумеется, вознаграждения.

Все эти нормы должны повысить доверие граждан к такой форме кредитования, ведь ранее на рынке действовало множество микрокредитных организаций, чьи скрытые платежи и комиссии могли повергнуть в шок не разбирающихся в финансовых тонкостях заемщиков.

Помимо законодательных тонкостей в сфере микрокредитования (именно онлайн) есть и другая опасность. Речь идет о мошенниках, создающих сайты-однодневки или сайты-клоны известных МФО. У таких интернет-страниц очень похожее название, идентичные фирменные цвета и т. д., что может ввести в заблуждение пользователя. Зачастую подобные сайты создаются с целью сбора персональных данных и данных банковской карты потенциального заемщика. Хуже, если поддельный сайт отказывает заемщику, а сами мошенники при этом перенаправляют заполненную анкету в настоящие МФО и получают деньги на собственный счет. Это чревато тем, что через некоторое время ничего не подозревающий гражданин получит уведомление о задолженности и будет вынужден разбираться с этой проблемой.

Для предотвращения подобного развития событий при получении микрокредита удобнее и безопаснее использовать специальные сервисы-агрегаторы, которые собирают всю информацию о микрокредитных организациях и даже позволяют в один клик сравнить различные финансовые продукты и услуги, выбрав наилучшее предложение. Так, например, на сервисе Financer можно найти информацию о кредитных компаниях Казахстана, условиях предоставления займов, а также отзывы об МФО. На интернет-ресурсе Financer реализован кредитный калькулятор, который поможет рассчитать, в какую сумму, в среднем, может обойтись кредит в той или иной МФО РК. Заемщик после расчета может перейти по ссылке на страницу кредитной организации, предложение которой показалось наиболее выгодным. При этом использование сайта — бесплатное для заемщиков, а для того, чтобы оставить отзыв, нужно зарегистрироваться.

Вместе с тем, важно подчеркнуть, что прежде, чем принимать решение о кредите, необходимо взвесить все риски и оценить свои финансовые возможности. Особенно это актуально для краткосрочных онлайн-займов, которые обычно нужно отдавать сразу и в полном объеме, с учетом вознаграждения. Неисполнение обязательств и невыплата займа сулит штрафными санкциями и испорченной кредитной историей. Поэтому необходимо внимательно читать договор с любой кредитной организацией и соблюдать предусмотрительность. А в случае нарушения своих прав и интересов заемщик может обратиться в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.