Асет Турысов стал вице-министром по цифровизации

Ранее он возглавлял АО «Национальные информационные технологии».

Постановлением правительства РК Турысов Асет Нурланович назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. На этой должности он сменил Аблайхана Оспанова.

Асет Турысов родился в 1987 году. В 2009 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, в 2017 году — университет Нархоз. Трудовую деятельность начал в 2009 году в АО «Казахтелеком». В 2010–2011 гг. — инженер электросвязи АО «Казахтелеком». В 2011–2012 гг. — и. о. эксперта управления развития и защиты «электронного правительства» Департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации РК. В 2012–2014 гг. — эксперт, главный эксперт по формированию новой модели информатизации и анализа проектной документации Департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства транспорта и коммуникаций РК. В 2014 году — управляющий директор РГП «Центр обслуживания населения». В 2014–2017 гг. работал в структуре АО «Казпочта». С января 2018 г. по настоящее время занимал должность председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

«За три года работы в АО НИТ был проделан большой путь. Мы реализовали более 50 проектов и задач, в том числе и задачи государственной важности, такие как мобильное приложение eGov Mobile, ЕПИР ГО, биометрическая идентификация/авторизация, Smart Bridge, Telegram-боты и боты в соцсетях, получение ЭЦП из дома, цифровые документы, и конечно же, Smart Data Ukimet и автоматизация 90% государственных услуг и сервисов. Самое сложное пришлось на 2020 год, первую волну пандемии, когда счет шел не на часы, а на минуты. Помню, как за несколько дней перевели государственных служащих на удаленное рабочее место, это тоже был определенный вызов! Именно в такой стрессовой и непростой ситуации коллеги проявили свою сплоченность и ответственность, выйдя на передовую во благо всей страны. Отдельная благодарность руководству страны за оказанное доверие, поддержку и понимание», — прокомментировал новость Асет Турысов.