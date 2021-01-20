Аблайхан Оспанов освобожден от должности вице-министра цифрового развития

Ранее он возглавлял «Правительство для граждан».

Постановлением правительства РК Оспанов Аблайхан Есенович освобожден от должности вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности согласно поданному заявлению.

Аблайхан Оспанов родился 16 июня 1986 года в г. Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова. В разные годы работал в Республиканском штабе молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел», различных коммерческих организациях, АО «Национальные информационные технологии», Министерствах внутренних дел, связи и информации, транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию, Агентстве РК по связи и информации, приемной центрального аппарата партии «Нұр Отан», АО «Центр развития города Алматы». В 2017–2019 гг. был председателем правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».