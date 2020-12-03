Сбербанк Казахстан поделился своим видением перспектив развития цифрового банкинга на Istanbul Fintech Week 2020.

Развитие мобильных банков исключительно как каналов продвижения финансовых продуктов — это уходящий тренд, считает управляющий директор Сбербанка Казахстан Амырхан Чиканаев. Своими мыслями он поделился на прошедшем международном форуме Istanbul Fintech Week 2020, где он выступил в секции, посвященной развитию digital-банков и мобильных банковских решений.

По словам эксперта, мобильные банки — это всего лишь естественная реакция финансовых институтов на развитие технологий и повсеместного проникновения мобильных телефонов в жизнь клиентов.

«Если посмотреть с точки зрения развития, то это закономерное движение вслед за клиентом, который естественным образом перешел с web-банкинга https://profit.kz/tags/internetbanking/ в более удобное мобильное решение. Ошибочно полагать, что эволюция клиентского поведения на этом закончилась, и можно сконцентрироваться на развитии максимально удобного мобильного банка», — утверждает эксперт.

Стадия развития мобильного банка как канала подходит к концу. В какой-то момент UI/UX, сервисная поддержка и продуктовое наполнение сравняются во всех банках. Более быстрые цифровые или Neo банки — это хороший пример ускоренной эволюции. Наглядное подтверждение растущего спроса клиентов — в желании получать услуги в мобильном телефоне с интуитивно понятной навигацией и в привлекательной «обертке».

Очевидно, что более инертные, но финансово «крепкие» и проактивные банки, с практичной бизнес-моделью, обязательно нагонят и перегонят новых игроков. Но надо понимать, что Fintech-, BigTech- и Telecom-игроки тоже не будут стоять на месте. Конкуренция в финансовом секторе уже давно вышла за пределы финансовых институтов, она будет только усиливаться. Банкам жизненно важно понимать это и не пытаться догонять уходящий «поезд» по развитию мобильных банков в формате каналов. Сотовые телефоны и мобильные приложения глубоко проникли в жизнь клиентов. Сегодня конкуренция уже давно развивается не вокруг удобного приложения, а вокруг частоты его использования в повседневной жизни. Быть просто еще одним «симпатичным» приложением с доступом к своим финансовым продуктам уже недостаточно. Важно создавать новую, не обязательно банковскую, ценность для клиента. Инфраструктура и экосистема добавочных ценностей в такой конфигурации первична, а продукты — вторичны.

Другими словами, можно быть идеальным с точки зрения удобного клиентского опыта и продуктового наполнения приложением, но оставаться низкочастотным с точки зрения клиентского использования. Один из выходов, по мнению Амырхана Чиканаева, это «платформизация». Что это значит? Ключевая задача банков — не вариться в своем финансовом «соку», а развивать мобильное приложение в концепте открытой платформы, создающей ценность для внешних поставщиков продуктов, сервисов и решений. Банковские продукты и сервисы в таком концепте играют лишь вспомогательную роль и не претендуют на монополию. Таким образом, каждый дополнительный участник платформы будет не только увеличивать ценностную составляющею приложения, но и создавать органический рост клиентской базы, что очень важно в условиях растущей стоимости ее привлечения и удержания.

Стоит отметить, что согласно исследованию Juniper Research, общее количество пользователей мобильных денег на развивающихся рынках превысит 1,2 миллиарда в 2025 году, по сравнению с 980 миллионами в 2020 году (что составит чуть менее 30% от всех пользователей мобильных телефонов на развивающихся рынках). В отчете прогнозируется, что внутренние P2P платежи и платежи продавцам будут становиться все более популярными в схемах мобильных платежей, стимулируя рост. Аналитики рекомендуют провайдерам мобильных денег договариваться о партнерстве с банками и другими финансовыми учреждениями, чтобы повысить уровень сложности предлагаемых ими продуктов и воспользоваться преимуществами повышения финансовой и технической грамотности.