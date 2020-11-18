В Казахстане озвучили дополнительный доход бизнеса от e-маркировки

Ожидается рост легального товарооборота на 336,5 млрд тенге.

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов озвучил объем ожидаемого дополнительного дохода добросовестных производителей и импортеров в Казахстане от введения системы электронной маркировки в течение ближайших пяти лет, передает «Курсив».

«В товарных группах шести отраслей, по которым в Республике Казахстан предусмотрено внедрение маркировки, объем теневого рынка, согласно экспертизам, достигает 63%. Предполагается, что с введением маркировки данных товарных групп объем легального товарооборота вырастет на 337 млрд тенге, а доходы бюджета — на 58,4 млрд тенге», — сказал Султанов на заседании правительства.

Как следовало из выступления министра, речь идет об увеличении объемов легального оборота продукции на 336,5 млрд тенге, то есть — о дополнительных доходах компаний, применяющих систему маркировки в период до 2025 года включительно.

В Казахстане на сегодняшний день введена обязательная маркировка изделий из натурального меха и табачных изделий. Предполагается, что позже будет введена обязательная маркировка еще 4 товарных групп: алкоголя (с 1 апреля 2021 года), обувных товаров (с 1 июля 2021 года), лекарств и молочной продукции (с 1 января 2022 года).

Введение электронной маркировки позволяет четко устанавливать место и дату производства товара, его себестоимость и отслеживать его продвижение вплоть до продажи в рознице конечному потребителю. Обязательная маркировка меховых изделий, которая была введена в Казахстане первой, позволила выявить нарушителей налогового законодательства, а также налогоплательщиков, занижавших доходы.

На аналогичный эффект — снижение теневого оборота до минимальных значений — казахстанское правительство рассчитывает и при введении электронной маркировки по пяти остальным товарным группам. Наибольший эффект ожидается от маркировки обуви: здесь добросовестные производители и импортеры за счет сокращения «тени» получат в период с 2021 по 2025 год 149,5 млрд тенге дополнительной прибыли, легальные производители алкоголя заработают на 80 млрд тенге больше, на 43,4 млрд тенге дополнительно смогут рассчитывать производители и дистрибьюторы лекарственных средств. На 43 млрд тенге увеличатся доходы легальных реализаторов меховой продукции, на 38,6 млрд — табачников и на 16,5 млрд — молочников. Соответственно, госбюджет в этот же период, согласно расчетам министерства торговли, получит дополнительно 24,5 млрд тенге налогов и таможенных сборов от обувного сектора, 19,4 млрд — от производителей и импортеров алкоголя, 7,4 млрд тенге — от маркировки продукции легкой промышленности.