Обязательная маркировка лекарств будет действовать в РК с 2022 года

В ходе заседания правительства РК 17 ноября 2020 года рассмотрен вопрос о маркировке и прослеживаемости товаров.

В рамках интеграционных процессов ЕАЭС Казахстан ввел обязательную маркировку ряда изделий и продукции. Одним из главных направлений Евразийской интеграции является проведение скоординированной политики в сфере обеспечения свободного и законного оборота товаров, сбалансированной торговли и добросовестной конкуренции.

В 2019 году Казахстан ратифицировано Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации на территории Евразийского экономического союза. В рамках исполнения норм Соглашения Казахстан присоединился к ключевым решениям Евразийской экономической комиссии по маркировке меховых изделий, обуви, духов, шин и покрышек. Путем проведения открытого трехэтапного конкурса определен Единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров.

По итогам реализации двухгодичных пилотных проектов в нашей стране была введена обязательная маркировка изделий из натурального меха (с 1 марта 2019 года) и табачных изделий (с 1 октября 2020 года). Это позволило выявить нарушителей налогового законодательства, а также налогоплательщиков, занижавших доходы с целью применения предельного порогового значения по специальному налоговому режиму для льготного налогообложения. Кроме того, сократилось количество субъектов, осуществляющих деятельность на основе патента, а количество импортеров, оформивших декларацию на товары — увеличилось, наблюдался рост поступлений таможенных пошлин, налогов по импорту и поступлений внутренних налогов.

По мнению министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, введение маркировки и прослеживаемости товаров окажет положительный эффект на экономику страны. Маркировка будет стимулировать развитие добросовестной конкуренции и увеличит долю легального рынка и объема производств, снизит себестоимость и цены, позволит создать новые рабочие места, повысит эффективность комплексной системы противодействия незаконному обороту товаров.

Перед министерством стоят задачи по анализу товарных групп для дополнения перечня товаров, подлежащих маркировке, а также работы по интеграции информационных систем государственных органов и стран-участниц Евразийского экономического союза.

В настоящее время Единым оператором совместно с уполномоченными государственными органами проводятся пилотные проекты по четырем товарным группам, в том числе — по лекарствам (пилотный проект стартовал 9 сентября 2019 года). До конца 2020 года будет проведено тестирование в ТОО «СК-Фармация» с использованием технологии этикетирования. А на 1 января 2022 года запланирован вводобязательной маркировки лекарственных средств.

Напомним — 27 ноября в Казахстане пройдет онлайн-конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.