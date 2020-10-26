«Хевел» запустила в Казахстане две солнечные электростанции мощностью 8 МВт

Они оснащены системами слежения за солнцем, что позволяет увеличить выработку электроэнергии.

Группа компаний «Хевел» ввела в эксплуатацию две солнечные электростанции в Республике Казахстан. Они построены в Алматинской области — это солнечные электростанции «Капшагай» мощностью 3 МВт и «Сарыбулак» мощностью 4,95 МВт. Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступили структуры Группы компаний «Хевел».

Новые солнечные электростанции оснащены системами слежения за солнцем. Трекерные установки отслеживают положение солнца и в автоматическом режиме обеспечивают наиболее эффективную ориентацию солнечных модулей. Таким образом, выработка электроэнергии увеличивается в среднем на 20-25% в сравнении со статическим способом расположения фотоэлектрической системы.

Прогнозная годовая выработка обеих СЭС составит 14,1 млн кВт/ч, что позволит избежать 7,5 тыс. тонн выбросов CO2 в атмосферу. Вся электроэнергия будет поступать в Единую электроэнергетическую систему Республики Казахстан.

«Ввод в эксплуатацию СЭС «Капшагай» и СЭС «Сарыбулак» — очередной этап реализации программы ГК «Хевел» по строительству объектов солнечной генерации на территории Казахстана. В мае текущего года в Акмолинской области состоялось открытие одной из крупнейших солнечных электростанций на территории стран СНГ — СЭС «Нура» мощностью 100 МВт», — прокомментировали представители компании.

Общий объем проектов «Хэвел» в Казахстане составляет 248 МВт, в том числе СЭС «Кушата» (10 МВт), СЭС «Шоктас» (50 МВт), СЭС «Жанакорган» (10 МВт), приобретенные в 2019-20 годах, СЭС в Кентау и Шымкенте суммарной мощностью 70 МВт, права на строительство которых «Хевел» получила в 2018 году по итогам аукционного отбора проектов ВИЭ.