Хевел построит в Казахстане одну из крупнейших в СНГ солнечных электростанций

Дочерняя структура группы компаний «Хевел» заключила ряд сделок, в результате чего портфель проектов в республике был увеличен до 178 МВт.

Группа компаний «Хевел» приступила к строительству солнечной электростанции «Нура», расположенной в Акмолинской области. СЭС мощностью 100 МВт станет одной из крупнейших солнечных электростанций на территории СНГ.

Дочерняя структура группы компаний «Хевел» в Казахстане заключила ряд сделок, в результате чего портфель проектов в республике был увеличен до 178 МВт за счет приобретения прав на строительство СЭС «Нура» мощностью 100 МВт, «Сарыбулак» мощностью 4,95 МВт, а также СЭС «Капшагай» мощностью 3 МВт. Приобретение активов, а также строительство солнечных электростанций осуществляется как за счет собственных средств, так и за счет заемных средств Евразийского банка развития.

«Для строительства солнечных электростанций мы планируем использовать собственные гетероструктурные двусторонние солнечные модули мощностью свыше 375 Вт и зарубежное оборудование. В планах — дальнейшее расширение портфеля проектов в Казахстане», — сообщил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

Ввод солнечных электростанций в эксплуатацию запланирован на 2020 год, отпуск электроэнергии будет осуществляться в единую электроэнергетическую систему РК. Кроме того, в 2019 году начнется строительство СЭС в г. Кентау Туркестанской области (мощностью 50 МВт) и в Шымкенте (20 МВт). Права на их строительство «Хевел» получила в 2018 году по итогам аукционного отбора проектов ВИЭ.