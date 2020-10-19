Тимур Кулибаев: цифровизация и реинжиниринг должны дать импульс развитию частного IT-сектора

Багдат Мусин и глава Атамекен обсудили развитие IT-рынка и подготовку кадров.

Широкий круг системных вопросов сферы IT обсуждался на рабочей встрече председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимура Кулибаева с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдатом Мусиным. Предметом разговора, в котором также участвовали представители комитета информационно-коммуникационных технологий, участники рынка, руководители профильных вузов и ассоциаций в сфере информационных технологий, стали программа «Цифровой Казахстан», развитие IT-рынка и подготовка кадров.

Багдат Мусин подробно рассказал о приоритетных направлениях госпрограммы «Цифровой Казахстан»: информационная структура и безопасность, социальные отношения, безопасность граждан, GovTech, Industry 4:0, Smart City, AgriTech, FinTech, искусственный интеллект, инновационная экосистема.

Глава МЦРИАП также отметил, что остро стоят вопросы отсутствия единой интегрированной информационной базы, при этом локальные IT-системы формируются в недрах разных ведомств.

«В рамках приоритетных направлений, в частности, в ходе подготовки обновленной версии программы „Цифровой Казахстан“, мы тесно сотрудничаем с нацпалатой Атамекен. С участием рынка добавлены новые направления. Сейчас мы приняли решение на базе Холдинга „Зерде“ сформировать команду реинжиниринга. Этот вопрос уже согласован с Главой государства. Нам необходимо проанализировать, что необходимо автоматизировать. Хочу предложить НПП в лице рынка активно вовлечься в эти процессы, поскольку многие процессы и функции нуждаются в цифровизации», — подчеркнул глава ведомства.

Председатель президиума НПП Тимур Кулибаев выразил готовность оказать содействие в проведении реинжиниринга бизнес-процессов госсектора.

«Цифровизация — это инструмент, „зеркало“ существующих процессов. Поэтому очень важно заниматься реинжинирингом, т. е. выправить бизнес-процессы: IT-системы должны структурироваться по простому принципу. Единая база данных для физических лиц и единая база для юридических лиц. Согласны, что не должно быть множества разрозненных баз. К примеру, инициативу по интеграции всех бизнес-процессов для предпринимательства мы начали в рамках „Правительства для бизнеса“. Мы готовы продолжать проект с участием МЦРИАП и самого бизнеса. Атамекен поможет систематизировать всю регуляторную базу, с точки зрения законодательства. Нужно максимально упрощать бизнес-процессы. Для сравнения, если с нынешним уровнем налогового регулирования средний и крупный бизнес справляется, то начинающим ИП или небольшим фермерским хозяйствам не просто проводить множество платежей и сдавать сложные отчеты. Реинжиниринг должен принести пользу бизнесу», — прокомментировал глава Нацпалаты.

Детальнее участники рабочей встречи остановились на вопросах подготовки кадров в этой сфере. Тимур Кулибаев и Багдат Мусин сошлись во мнении, что необходимо серьезно реформировать систему подготовки специалистов IT-направления.

«Вы совершенно справедливо говорите о том, что примерно 10-20% выпускников по IT-специализации соответствуют требованиям рынка. Такая ситуация, к сожалению, во многих сферах. Мы как Атамекен предлагаем дуальные формы образования. Прорабатываем вопрос внедрения меры стимулирования предпринимателям, которые возьмут под свое крыло профильные факультеты и колледжи. Часть объема финансирования, направляемого на колледжи, предлагаем направить для возмещения расходов бизнеса, вовлекающегося в образовательный процесс. Нужно активно вовлекать бизнес в процесс обучения, чтобы уже на момент выпуска студент имел потенциальное место работы, а работодатель адаптировал выпускника под свои запросы. Для IT-специалистов нужна отраслевая специализация, нужны эксперты по цифровизации в сфере медицины, образования, т.е люди понимающие отраслевую специфику. Они будут понимать бизнес-процессы», — сказал Тимур Кулибаев.

В завершение рабочей беседы представители отраслевого министерства поделились своим видением по поддержке рынка ИКТ за счет формирования реестра отечественных IT-компаний и приоритетного участия в закупках квазигоскомпаний и недропользователей, а также видением обязательств недропользователей по развитию сектора IT. Также был поднят вопрос несоблюдения принципов Yellow Pages квазигоссектором — действующие дочерние компании вытесняют и не дают развиваться частным компаниям.

«Обсужденные сегодня вопросы лягут в основу совместной дорожной карты Атамекена и министерства. Мы готовы вовлекать бизнес к решению всех вопросов, включая вопросы реинжиниринга. Безусловно, нужно разработать меры финансовой поддержки для данного сектора. Только комплексный подход позволит повысить стоимость ИТ-услуг и продуктов на душу населения с нынешних 30 долларов на уровень Беларуси и Украины, где этот показатель в разы выше», — завершил Тимур Кулибаев.