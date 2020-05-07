Айтишники Казахстана хотят больше желтых страниц

Рабочая группа предложила ряд мер, которые введут ответственность за нарушение правил YPR и откроют рынок объемом до 700 млрд тенге.

Рабочая группа, состоящая из ИТ-экспертов — исполнительного директора «Первого Кредитного Бюро» Асем Нургалиевой, главы совета директоров Arta Software Болата Башеева, зампреда правления НИХ Zerde Павла Коктышева и председателя наблюдательного совета Arlan Ventures Серика Бутумбаева — на встрече, посвящённой развитию ИКТ-отрасли с участием министра цифрового развития Аскара Жумагалиева презентовала свои предложения по Yellow Pages Rules. Принцип «желтых страниц» широко используется в мировой практике. Согласно этому правилу там, где может работать частный сектор, ограничено функционирование госпредприятий. Госпредприятия могут действовать только там, где отсутствует иная возможность обеспечить нацбезопасность, обороноспособность государства. Казахстан больше пяти лет назад вызвался придерживаться этих норм, но фактически они не соблюдаются. Члены группы предложили ряд мер, которые введут ответственность за нарушение правил на ИТ-рынке:

1. Ограничение на занятие предпринимательской и коммерческой деятельности организаций с государственным участием (с закрытым перечнем исключений).

2. Включение норм об ответственности в Кодекс РК «Об административных правонарушениях» за осуществление организациями с государственным участием: а) неуставной деятельности; б) предпринимательской и коммерческой деятельности в рынках, где присутствуют частные компании; в) IT-функций; г) участия в проектах ГЧП (со стороны партнера).

3. Предложение по переводу на прямое финансирование осуществление государственных заданий, связанных с оборонным заказом и национальной безопасностью (отправлено на согласование с этими структурами). Государственные задания в области ИКТ перевести на конкурсную основу.

4. Ограничение осуществления IT-функций для организаций с государственным участием (с закрытым списком исключений).

5. Создание специальной комиссии, действующей на регулярной основе, по выявлению нарушителей принципа YPR.

«По моим оценкам, с применением данных мер, IT-рынок может быть открыт дополнительно на 500-700 млрд тенге. Если ребят по рукам не бить, то и уезжать никуда не будут, — комментирует Асем Нургалиева. — В Казахстане есть много национальных индикаторов, в частности снижение доли государства в национальной экономике до 15%, увеличение доли МСБ в ВВП в 2020 году до 30%. Да и нынешний глава государства не раз подчеркивал важность сокращения издержек в госкомпаниях, исключение дублей, доступ к равной конкуренции. Но все показатели недостижимы с учетом текущей законодательной базы. YPR не соблюдается и нарушается систематически, но никакой ответственности за это пока не предусмотрено».

Члены рабочей группы уверены, что ситуацию надо менять, и министр поддержал их в этом. Деятельность рабочей группы также заинтересовала советника президента РК Багдата Мусина.