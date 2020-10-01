ВКонтакте откроет первый онлайн-лекторий для разработчиков из Казахстана

На курсе по VK Mini Apps они узнают, как зарабатывать на сервисах и что предлагать пользователям.

ВКонтакте подготовила для казахстанских разработчиков цикл лекций о VK Mini Apps — платформе для создания мини-приложений, которые открываются внутри соцсети. Авторы, руководители и менеджер проектов расскажут, для каких задач будут полезны сервисы, как пройти тестирование, модерацию и попасть в каталог, а также как зарабатывать на мини-приложениях.

Трансляции пройдут в сообществе VK Mini Apps. Они будут доступны всем пользователям, а разработчики из Казахстана смогут лично задать вопросы спикерам. Для этого нужно предварительно заполнить анкету участника.

Расписание лекций:

— 6 октября. Деврел команды VK Mini Apps Денис Марков познакомит с большими возможностями мини-приложений — кому, зачем и когда они нужны.

— 13 октября. Руководитель платформы для разработчиков Глеб Воронцов расскажет об API и документации.

— 17 октября. Full-stack разработчик Владислав Кибенко проведет мастер-класс по созданию мини-приложений.

— 21 октября. Деврел команды VK Mini Apps Иван Расторгуев проведет лекцию «Монетизация мини-приложений» — о том, как зарабатывать на сервисах, что предлагать пользователям и как не нарушить правила других платформ.

— 26 октября. Менеджер проектов VK Mini Apps Антон Нижегольцев познакомит слушателей с тонкостями модерации, каталогом мини-приложений и общими правилами площадки. Выступление будет особенно интересно для менеджеров продуктов и проектов.

— 28 октября. Руководитель VK Testers Мария Захарова расскажет, почему разработчикам выгодно работать с площадкой ВКонтакте, что из себя представляет программа VK Testers и как устроена платформа Testpool.

Ранее ВКонтакте объявила октябрь месяцем Казахстана. Помимо лекций для разработчиков в планах — гранты и образовательная программа для авторов, а также серия лайвов с выступлениями популярных казахстанских артистов.