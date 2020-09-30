В планах — музыкальные лайвы, поддержка местных авторов и разработчиков.

ВКонтакте объявила октябрь месяцем Казахстана — компания поддержит проекты местных авторов грантами и образовательным курсом, проведет лекции для разработчиков, а также организует серию лайвов с выступлениями популярных казахстанских артистов.

«Чтобы поддержать творческие проекты, ВКонтакте предлагает их авторам принять участие в грантовой и образовательной программах. Первая действует уже год — ежемесячно Команда ВКонтакте выбирает среди кандидатов самое интересное сообщество. Однако в октябре претендовать на грант будут только авторы из Казахстана. Победитель получит финансовую поддержку, помощь в продвижении и другие бонусы», — рассказали представители соцсети.

Образовательная программа «Лаборатория проектов из Казахстана» — это курс видеолекций, в которых авторы узнают больше о работе с платформой: как продвигать и монетизировать контент, использовать мини-приложения, правильно оформлять сообщество. После обучающей части участники создадут новые или улучшат существующие проекты и будут претендовать на денежные призы в тематических номинациях — от бизнеса до медиа. Победители получат промокупоны по 250 тысяч рублей (ок. 1,36 млн тенге) на развитие своих проектов.

«Для казахстанских разработчиков ВКонтакте подготовила цикл лекций о VK Mini Apps. Они узнают, для каких задач будут полезны мини-приложения, как пройти модерацию и попасть в каталог, а также как зарабатывать на таких сервисах. Задать вопросы лектору смогут участники, которые предварительно зарегистрируются на онлайн-митап, а посмотреть записи — все пользователи. Также ВКонтакте организует серию лайвов с популярными казахстанскими артистами. Зрителей ждут выступления звезд, а также конкурсы и призы — подробности будут анонсированы позднее», — добавили авторы проекта.