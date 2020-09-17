Кунделик и Daryn.online объединят

Учащимся и педагогам не придется пользоваться несколькими паролями для разных образовательных платформ.

В октябре образовательную платформу «Кунделик» объединят с Daryn.online. Об этом сообщил представитель образовательной платформы Daryn.online Ержан Оналбаев. В среднем, по его словам, в одной школе используют 4-5 платформ, а значит, каждому ученику или учителю надо запоминать 4-5 логинов и паролей, передает Sputnik.

«Сейчас Daryn.online и «Кунделик» объединяются. Интеграция произойдет. Ожидаем, что это будет в октябре. То есть, с одним паролем будет возможность заходить и на оба сервиса. Затем на Daryn.online можно будет делать тесты, а результат будет высвечиваться на «Кунделике», — рассказал Ержан Оналбаев.

Ранее Руслан Даленов, министр национальной экономики, сообщил, что есть планы по разработке единой образовательной онлайн-платформы. По его словам, это необходимо для обеспечения казахстанских школьников полноценным учебным процессом.

В некоторых школах РК решили перейти на отечественную платформу «Сфера», но оказалось, что она недоработана, в ней много сбоев и ошибок. Например, некоторые учащиеся просто не могут подключиться к ней. За 1,5 недели учебного года в некоторых классах сменили уже по шесть учебных платформ.