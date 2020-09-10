Единую образовательную онлайн-платформу разработают в Казахстане

Проект будет реализован в рамках исполнения поручения Главы государства.

Для обеспечения школьников и преподавателей полноценным учебным процессом в Казахстане будет разработана Единая образовательная онлайн-платформа. Для реализации Послания Главы государства «Казахстан в новой реальности: время действий» Министерством национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами разработан проект Общенационального плана мероприятий. Он основывается на 7 основных принципах нового экономического курса и состоит из 143 мероприятий по 10 ключевым направлениям. В рамках пятого направления — «Доступное и качественное образование» — как раз и планируется разработка Единой образовательной онлайн-платформы, передает Елорда Инфо.

Кроме того, в систему образования привлекут квалифицированные кадры, что повысит статус педагогов. Профессиональное образование будет переориентировано на формирование компетенций, востребованных на рынке труда. Отдельное внимание уделят повышению научного потенциала страны. Всего в рамках данного направления планируется реализовать 16 мероприятий.