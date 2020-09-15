Kundelik и Bilimland подверглись DDoS-атакам

Иностранные злоумышленники нацелились казахстанские образовательные платформы.

Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT РГП «ГТС» в ходе мониторинга интернет-ресурсов государственных органов РК зафиксировала целевые DDoS-атаки, направленные на образовательные платформы Kundelik.kz и Bilimland.kz. В ходе анализа было выявлено, что DDoS-атаки осуществлялись со множества IP-адресов, преимущественно из зарубежного сегмента Сети.

Сообщается, что атаки уже заблокированы с применением аппаратно-программного комплекса защиты от DDoS-атак, находящегося на стороне РГП «ГТС». В рамках международного сотрудничества в адрес зарубежных CERT были направлены оповещения с указанием источников атак.

Зафиксированные атаки не привели к отказу в обслуживании образовательных интернет-ресурсов. Примечательно, что атака на Bilimland была зафиксирована всего лишь восемь минут спустя после фиксации атаки на Kundelik. Эсперты Слжбы KZ-CERT сделали вывод, что инциденты связаны между собой — они были нацелены на нарушение работоспособности вышеуказанных образовательных порталов в период дистанционного обучения.

Напомним, ранее в Bilim Media Group сообщили о росте DDoS-атак, направленных на интернет-портал OnlineMektep.org.