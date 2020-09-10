Хакеры атаковали казахстанских школьников

Их мишенью стала казахстанская платформа дистанционного обучения OnlineMektep.org.

Казахстанская платформа дистанционного обучения OnlineMektep.org несколько дней подряд подвергается массированной кибератаке, исходящей с ресурсов вне Казахстана. Об этом заявили ее разработчики. Они считают атаку организованной и направленной на подрыв доверия пользователей, передает Liter.kz.

Руководитель проекта Санжар Кенжеханулы сообщил, что 9 сентября OnlineMektep выдержал атаку благодаря защите, предоставленной Государственной технической службой КНБ РК. По его словам, DDoS атака была особенно сильной и вызвала десятикратное увеличение нагрузки на платформу.

«Это одна из наиболее крупных цифровых атак за всю историю казахстанского интернета. Кроме того, в сети участились сообщения злоумышленников с предложениями о взломе личных аккаунтов пользователей платформы. Подобные сообщения передаются в соответствующие правоохранительные органы», — добавил он.

Разработчики платформы попросили пользователей отнестись с пониманием к сбоям, связанным с кибератакой, и сообщили, что предпринимают все меры по их предотвращению.

Платформа OnlineMektep.org разработана компанией Bilim Media Group в партнерстве с АОО «Назарбаев интеллектуальные школы». На этом ресурсе представлено более 5 700 цифровых уроков и 140 тысяч упражнений на двух языках по 42 предметам для организации обучения в первой четверти.

Платформа является основным ресурсом, на котором проходят дистанционное обучение казахстанские школьники в период карантина. В системе зарегистрировано 3,5 тысячи школ и более 1,5 миллиона школьников.