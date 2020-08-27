В Казахстане свыше 800 сел остаются без интернета

Широкополосный доступ к Сети до 2023 года получат 243 села

Без доступа к интернету остаются жители 882 сел в Казахстане. Об этом заявил председатель комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Виталий Ярошенко, передает Sputnik.

«Сейчас широкополосный доступ в интернет проведен к 4 646 из 6 459 населенных пунктов Казахстана. В них проживает 18,2 миллиона человек (97,3% населения). До конца этого года дано предложение по проведению Сети в населенные пункты с населением менее 250 человек. Сейчас таких сел в Казахстане остается 882», — рассказал Ярошенко.

Он также пояснил, что отобраны 243 населенных пункта, в которых до 2023 года будут построены сети широкополосного доступа к интернету.

«Касательно подготовки к учебному году. Неоднократно задавали вопросы, насколько обеспечены школьники интернетом, насколько обеспечены сами школы. Тут тоже нашим министерством была проведена работа с минобразования. Часть школ, в которых все-таки имеются проблемы с интернетом, и жители тех населенных пунктов, которые не обеспечены им, ученики будут заниматься в обычном режиме», — уточнил глава комитета.

Сейчас в Казахстане реализуют проект ГЧП «Обеспечение широкополосным интернетом по технологии ВОЛС». Проект до конца 2020 года охватит 3 718 госорганов и бюджетных организаций в 1 257 селах, будет построено 20 тысяч километров волоконно-оптических линий связи.

«На сегодняшний день в рамках реализации этого проекта высокоскоростным интернетом уже охвачено 1 027 сел», — уточнил Виталий Ярошенко.

Кроме этого, он сообщил, что внедрение 5G в Казахстане планируется к концу 2022 года в городах республиканского значения (Нур-Султан, Алматы, Шымкент), в 2023–2025 годах в областных центрах.