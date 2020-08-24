В РК обсуждают развитие интернета в преддверии нового учебного года

До конца 2020 года операторы связи планируют обеспечить качественный интернет еще в 1250 селах.

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК проводит детальные обсуждения по обеспечению интернет-услуг по всему Казахстану. На ежедневной основе в онлайн-режиме вице-министр Дарын Туяков совместно с начальниками управлений образования, ответственными руководителями МОН РК, заместителями акимов области, районными акимами областей и руководителями операторов связи детально рассматривает вопросы по обеспечению интернетом, необходимым для дистанционного обучения в регионах, районах, отдаленных и сельских населенных пунктах.

Представители акиматов районов и управлений образований озвучивают проблемы и получают ответы от операторов связи, с конкретными решениями по устранению неполадок или усилению пропускной способности каналов связи. На сегодняшний день уже прошли онлайн-встречи со всеми областями, определена готовность к дистанционному или традиционному обучению.

«Мы запросили у местных акиматов точную информацию со списком сел, где у жителей возникают трудности с доступом к интернету. Для того, чтобы в них появился скоростной интернет, нужна инфраструктура. Стоит отметить, что здесь необходима поддержка со стороны местных акиматов для выделения земельных участков для установки базовых станций, прокладки линий электропередач. Со своей стороны, мы отдельно провели переговоры с операторами связи, обсудили вопросы усиления мощности базовых станций, расширения сети интернет, повышения скорости. В результате проведенного анализа выявлены возможности увеличения скорости интернета в школах до 8 Мбит/сек. Соответствующая информация уже направлена в местные акиматы», — отметил Дарын Туяков, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

1026 отдаленных аулов с начала года уже обеспечены широкополосным доступом к сети интернет. До конца 2020 года операторы связи планируют обеспечить качественный интернет еще в 1250 селах. Основной целью проекта в рамках государственно-частного партнерства является обеспечение широкополосным доступом к сети интернет более 3700 государственных органов и бюджетных организаций, в их числе школы, больницы, акиматы и другие стратегические объекты.

Более того, министерством с операторами связи прорабатывается вопрос по поставке роутеров в школы и сельские акиматы, медицинские пункты, подключенные к волоконно-оптической линии связи, что даст возможность учителям и учащимся получить бесплатный Wi-Fi доступ к интернету за счет подключенных интернет каналов к школам по ВОЛС СНП.

Напомним, что 3 июля 2020 года был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и операторами сотовой связи, который предусматривает охват доступом к мобильному широкополосному интернету 928 сельских населенных пунктов с численностью населения более 250 человек. Из них 635 СНП — по технологиям 3G и/или 4G, 293 СНП — по FWA, технологии высокоскоростного интернета. Таким образом, до конца текущего года планируется обеспечить доступом к МПШД в августе месяце — 59, сентябре — 150, октябре — 205, декабре — 476 сельских населенных пунктов.