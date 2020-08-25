Монголия выдает лицензии финтех-компаниям на оказание платежных услуг

Две компании, MOST Fintech и M Chat, стали лицензированными.

21 августа Банк Монголии предоставил лицензию на оказание платежных услуг финтех-компаниям, отвечающим требованиям, изложенным в Законе о национальной платежной системе. В частности, лицензия на обработку мобильных банковских карт была выдана ООО «MOST Fintech», а лицензия на обработку платежных карт — ООО «M Chat», передает CentralAsia.

На церемонии вице-управляющий Банка Монголии Г. Энхтайван выразил уверенность, что лицензированные финтех-компании представят платежные услуги, отвечающие интересам потребителей — обеспечивающие конфиденциальность и безопасность, а также надежную работу.

Fintech (финансовые технологии) — технологии, которые помогают финансовым службам и компаниям управлять финансовыми аспектами бизнеса. В них входят: программное обеспечение, приложения, процессы и бизнес-модели. Финтехом также называют отрасль, где компании используют новые финансовые технологии и решения, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями за сердца и средства клиентов. Чаще всего это техностартапы и компании, которые с помощью финтех-инструментов улучшают свои услуги.