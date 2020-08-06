Учителя в Казахстане временно получат компьютеры от школы

Две тысячи учителей не имеют доступа к интернету.

Более 20 тыс. учителей не имеют компьютеров или доступа к интернету в Казахстане, поэтому данный вопрос будет решаться путем передачи школьных компьютеров во временное пользование. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает Zakon.kz.

«Местные исполнительные органы с начала года ведут активную работу по приобретению компьютерной техники в школы. В целом, 185 тыс. обучающихся не имеют компьютеров. Мы видим именно дефицит компьютеров, особенно в многодетных и малообеспеченных семьях. Поэтому до 1 сентября более 500 тыс. детей будут обеспечены компьютерной техникой. 24 тыс. педагогов не имеют персональных компьютеров и 2 тыс. педагогов — доступа к интернету. Данный вопрос будет решен путем передачи школьных компьютеров во временное пользование», — сообщил Аймагамбетов.