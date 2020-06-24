Сколько стоит клик: Яндекс.Директ в Казахстане в I кв 2020

Мобильный трафик в Казахстане подорожал вдвое.

Публикуем вторую часть исследования агентства интернет-маркетинга Netpeak, посвященного стоимости клика в Казахстане. В этой части рассмотрим стоимость клика в системе Яндекс.Директ по итогам первого квартала 2020 (ранее мы поделились данными о стоимости клика в Google Ads в I кв 2020).

Напомним, что в данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Для Казахстана учитывались данные Яндекс по 1,15 миллиона кликов в 14 тематиках и 54 городах страны. Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов. Проекты с редкими тематиками попали в группу «другое»:

— IT;

— авто;

— гипермаркет;

— детские товары;

— дом и сад;

— доска объявлений;

— доставка еды;

— доставка цветов;

— другое;

— заработок онлайн;

— канцелярия и полиграфия;

— красота и здоровье;

— мебель и интерьер;

— недвижимость;

— новости и инфо;

— одежда обувь и аксессуары;

— спортивные товары;

— стройматериалы;

— тяжелая промышленность и производство;

— финансы;

— электроника;

— ювелирные изделия.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость клика в поисковой сети в Казахстане составляет $0,03-0,16 (в 2019 году — $0,03-0,09), а в рекламной сети клик редко стоит дороже — $0,07 (в 2019 году — $0,03-0,08).

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов Казахстана

В рейтинге дорогих регионов в поисковом продвижении лидируют Кызылординская ($0,03-0,19, в 2019 году $0,03-0,10), Мангыстауская и Западно-Казахстанская области ($0,03-0,18, в 2019 году — $0,03-0,08). Дешевле всего клик стоил в Карагандинской области ($0,03-0,15).

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Рекламный клик для поискового продвижения был наиболее дорогим в тематике «Стройматериалы» ($0,17-0,26), «Недвижимость» ($0,10-0,15), «Одежда и обувь» ($0,07-0,19). Дешевле всего в поиске клик стоил в тематике «Канцелярия и полиграфия» ($0,04-0,07) — по сравнению с 2019 годом он стал дороже на $0,02.

Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогим в КМС клик был в тематике «Электроника» ($0,07-0,12), «Финансы» ($0,04-0,10) и «Стройматериалы» ($0,05-0,08). Дешевле всего клик в рекламной сети Яндекса стоил в тематике «Дом и сад» — цена клика составила $0,02-0,05.

Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

Стоимость десктопного трафика не изменилась по сравнению с 2019 годом и осталась в диапазоне $0,04-0,13. А вот мобильный трафик стал дороже: сейчас клик с мобильных устройств стоит $0,04-0,20 вместо $0,03-0,10 в 2019 году.

Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика в Яндексе в первом квартале 2020 года по сравнению с 2019 годом практически не изменилась и составила 55%. Наибольшая доля мобильного трафика была в Жамбылской, Атырауской и Алматинской областях — 60-70% (в 2019 году — 45-60%). Наименьшая доля мобильного трафика наблюдалась в Северо-Казахстанской и Кызылординской областях — 50% (в 2019 году 40-45%).

Доля трафика по типу устройств в разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Доставка еды» (100%, в 2019 году — 55%), далее идут «Обувь и аксессуары» и «Детские товары». Самая низкая доля мобильного трафика — в тематиках «Авто», «Мебель и интерьер».

Выводы

В первом квартале 2020 года стоимость клика в поисковой сети Яндекс стала дороже и составила $0,03-0,16 (в 2019 году — $0,03-0,08). Самыми дорогими регионами для поискового продвижения были Кызылординская ($0,03-0,19), Мангыстауская и Западно-Казахстанская области ($0,03-0,18). Дешевле всего клик стоит в Карагандинской области ($0,03-0,15). В разрезе тематик наиболее дорогим клик был в «Стройматериалах» ($0,17-0,26), а дешевле всего — в тематике «Канцелярия и полиграфия» ($0,04-0,07). По типам устройств десктопный трафик стоил $0,04-0,13, а мобильный $0,04-0,20.

В I квартале 2020 года клик в рекламной сети Яндекса остался примерно на том же уровне по сравнению с третьим кварталом 2019 года —$0,03-0,07. Наиболее дорогими тематиками в РСЯ были «Электроника» ($0,07-0,12) и «Финансы» ($0,04-0,10). Дешевле всего клик стоил в тематике «Дом и сад» ($0,02-0,05).

Доля мобильного трафика в Яндексе составила 40-70%, почти без изменений с 2019 года (40-60%). Самая высокая доля мобильного трафика наблюдалась в тематиках «Доставка еды», а меньше всего — в нише «Авто».