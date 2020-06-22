Сколько стоит клик: Google Ads в Казахстане в I кв 2020

Самыми дорогими регионами для поискового продвижения стали Алматинская и Карагандинская области.

Агентство интернет-маркетинга Netpeak поделилось свежим исследованием по стоимости клика и доле мобильного трафика в Казахстане в разрезе тематик и регионов за первый квартал 2020 года. Для наглядности сравнение проведено с третьим кварталом 2019 года, а вообще компания проводит ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане с 2016 года.

Отметим, что в данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах. Тем не менее, данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. «Так, например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7. Понимая стоимость конверсии и необходимого количества конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. Например, если вы планируете, исходя из выше приведенных данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет», — поясняет автор отчета Алексей Селезнев, руководитель отдела аналитики агентства интернет-маркетинга Netpeak.

Для Казахстана учитывались данные Google по 7,2 миллиона кликов в 21 тематике и 16 городах страны. Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов. Проекты с редкими тематиками попали в группу «другое»:

— IT;

— авто;

— гипермаркет;

— детские товары;

— дом и сад;

— доска объявлений;

— доставка еды;

— доставка цветов;

— другое;

— заработок онлайн;

— канцелярия и полиграфия;

— красота и здоровье;

— мебель и интерьер;

— недвижимость;

— новости и инфо;

— одежда обувь и аксессуары;

— спортивные товары;

— стройматериалы;

— тяжелая промышленность и производство;

— финансы;

— электроника;

— ювелирные изделия.

Распределение стоимости клика в Google Ads в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в Казахстане в поисковой сети Google стала дешевле: сейчас он стоит $0,06-0,20, а в третьем квартале 2019 года держался в диапазоне $0,06-0,32. Клик в контекстно-медийной сети Google также немного подешевел — $0,08 (вместо $0,10 в 2019 году).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе регионов Казахстана

Самым дорогим регионом для продвижения стали Алматинская ($0,07-0,22) и Карагандинская области ($0,07-0,22). А дешевле всего за клик платили в Актюбинской ($0,06-0,18) и Северо–Казахстанской областях ($0,06-0,18). По сравнению с III кварталом 2019 года клик в разрезе регионов стал дешевле.

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе тематик

Самыми дорогими для продвижения среди исследуемых тематик в Google были «IT» ($0,23-0,54, в 2019 году $0,06-0,09), «Стройматериалы» ($0,20-0,31), «Тяжелая промышленность и производство» ($0,16-0,23). Дешевле всего за клик в поиске платили рекламодатели в тематике «Новости и инфо», где цена клика составляла $0,02.

Стоимость клика в контекстно-медийной сети Google Ads в разрезе тематик

Наиболее дорогими в контекстно-медийной сети Google в Казахстане были «Недвижимость» ($0,08-0,22), «Детские товары» ($0,06-0,17), «Канцелярия и полиграфия» ($0,07-0,11). Для этих тематик клик стал значительно дороже по сравнению с 2019 годом, в среднем он вырос на $0,05. Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Дом и сад», где стоил не дороже $0,01 (в 2019 году стоимость составляла $0,02-0,03).

Стоимость клика в поисковой сети Google Ads в разрезе типов устройств

В первом квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,07-0,23 (в 2019 году он составлял $0,09-0,42), а с мобильного устройства — $0,06-0,17 (в 2019 году — $0,06-0,32). Клик в мобайле по-прежнему остается дешевле, чем с десктопа. Это стоит учесть при оптимизации рекламных кампаний.

Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Казахстана мобильный трафик составляет более 80% в общем объеме закупаемого в Google. Наибольшая его доля наблюдалась в Восточно-Казахстанской и Жамбылской областях — она составила порядка 90%, аналогично третьему кварталу 2019. Наименьшая доля — в Алматинской и Северо-Казахстанской областях — немногим выше 80% (так же, как и в 2019).

Объем трафика в Google Ads по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик тоже преобладает мобильный трафик. Более того, в тематиках «Доставка цветов», «Дом и сад» он составил 95-100%. Самая низкая доля в тематике «Канцелярия и полиграфия» — 55-60%.

Выводы

В первом квартале 2020 года клик в поисковой сети Google стал дешевле в сравнении с третьим кварталом 2019 года и стоил $0,06-0,20. Самыми дорогими регионами для поискового продвижения стали Алматинская и Карагандинская области ($0,07-0,22). Наиболее дорогие для продвижения тематики — «IT» ($0,23-0,54) и «Стройматериалы» ($0,20-0,31). В поисковой сети клик по объявлению с компьютера в Google стоил $0,07-0,23, а с мобильного устройства — $0,06-0,17.

Клик в контекстно-медийной сети Google стоил $0,03-0,08. Дороже всего рекламодатели платили в тематиках «Недвижимость» ($0,08-0,22) и «Детские товары» ($0,06-0,17).

В зависимости от региона доля мобильного трафика составляла 80-90% в общем объеме закупаемого в Google, аналогично 2019 году. Мобильный трафик преобладал в тематиках «Доставка цветов», «Дом и сад» и составил 95-100% в Google.