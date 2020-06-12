Это позволит на месте решить вопрос с неоплаченными штрафами.

Казахстанских полицейских оснастят терминалами для безналичной оплаты штрафов. Об этом в ходе прошедшей отчетной встречи с населением сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает Today.kz.

«Сотрудники патрульной полиции оснащаются электронными планшетами и терминалами для безналичной оплаты штрафов. Это сокращает время составления протоколов, а также позволяет на месте оплатить штрафы. Наряду с этим полицейские оснащены видеорегистраторами. Их использование позволяет исключить субъективные оценки и конфликтные ситуации между участниками дорожного движения», — сообщили в МВД.

Тургумбаев также отметил, что в ближайшее время будет исключена необходимость водителям иметь при себе несколько документов. Достаточно будет предъявить удостоверение личности, остальные сведения будут проверяться полицией с помощью планшетов.