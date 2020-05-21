Казахстанским водителям не надо будет возить с собой техпаспорт и права

МВД планирует внедрить нововведение в рамках поручения Президента по отказу от бумажных документов.

Казахстанским водителям облегчат портмоне с документами и позволят передвигаться на авто с одним удостоверением личности. По словам министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, всю нужную информацию об автовладельце стражи порядка смогут видеть через планшет и систему со всеми данными о выписанных доверенностях, сроках действия страхового полиса и прохождения техосмотра, передает Sputnik.

Также в планах МВД — синхронизировать программы полицейских на планшетах с видеокамерами, которые установлены на улицах. Подобная интеграция позволит оперативно реагировать на нарушения водителей. Сейчас правоохранители частично уже используют эту практику и минимизируют угрозы автоугонов и езду без номерных знаков.

Ерлан Тургумбаев отметил, что подобная система работает только в нескольких странах Европы. Поэтому, выезжая за рубеж, казахстанцам надо будет иметь при себе все правоустанавливающие на авто документы. О сроках введения нормы глава МВД не сказал.

Напомним, в начале марта нынешнего года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по государственной программе «Цифровой Казахстан». Глава государства подчеркнул важность постепенного отказа от бумажных документов и их перевода в электронный формат.