ИТ-сообщество заинтересовалось проектом Smart Bridge

В ходе пилотного режима на платформе зарегистрировалось несколько сотен юридических лиц.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности Аскар Жумагалиев рассказал о том, как казахстанский бизнес отреагировал на запуск проекта Smart Bridge. По словам министра, с февраля по май платформа работала в пилотном режиме, и за это время на ней зарегистрировалось около 200 юридических лиц, проведено 40 интеграций.

«Участвуя в рабочих группах, где вырабатывали предложения для „Цифрового Казахстана“, я вижу большой интерес со стороны ИТ-сообщества к проекту Smart Bridge. Помните, в период ЧП банки начали осуществлять открытие счетов дистанционно? Им удалось это сделать оперативно именно потому, что необходимая для этого интеграция была проведена через Smart Bridge буквально за несколько дней. Теперь многие банки также могут уведомлять клиентов о появившихся штрафах, налогах. Отчеты в налоговую можно отправлять через системы бухучета. Это тоже результат интеграций с госсистемами через Smart Bridge», — рассказал Аскар Жумагалиев.

Smart Bridge — это платформа, которая позволяет в короткие сроки интегрироваться с различными госсистемами, снижать расходы на интеграцию за счет уже готовых бесплатных программных инструментов и обеспечивать прозрачность при рассмотрении заявок на интеграцию от бизнеса. Несмотря на положительные моменты, министр отметил, что были случаи необоснованных отказов на интеграцию, факты, когда компаниями некорректно подавались заявки. Представители бизнеса вносят свои предложения по расширению функционала портала.

«В этом и состояла задача „пилота“ — собрать весь фидбэк. В результате мы утвердили новые правила взаимодействия по Smart Bridge, которые уже вступили в силу, и все государственные органы обязаны им следовать. Запланирован ряд технических работ для расширения функционала платформы, а также мы начали прорабатывать законодательные изменения, которые расширят доступ бизнеса к государственным сервисам», — добавил министр.

Он выразил надежду, что количество интеграций через Smart Bridge будет расти, причем не только между государственными органами, но и с бизнесом. Это даст импульс появлению новых сервисов, которые еще больше облегчат жизнь казахстанцев.