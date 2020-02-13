В Казахстане запустили интеграционную платформу Smart Bridge

Она поможет государственным органам быстрее интегрировать между собой базы данных и информационные системы.

Платформа Smart Bridge разработана по опыту Эстонии. Она позволяет исключить бюрократию между госорганами при проведении интеграционных процессов, удешевить процесс подключения систем друг к другу, а также дает возможность бизнесу создавать новые сервисы.

«Интеграция очень важна, и об этом сегодня говорят на всех уровнях, потому что от нее зависит дальнейшая автоматизация и оптимизация услуг. На этот год государственные органы должны провести более 100 интеграций и довести уровень е-услуг до 90%. Мы разработали эту систему, чтобы помочь ускорить процесс», — рассказал министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев.

Сейчас на платформе размещено более 300 сервисов, с которыми уже можно проводить ускоренную интеграцию. Благодаря системе, вместо пакетов документов и долгих месяцев согласований госоргану нужно будет отправить другому министерству только одну заявку через Smart Bridge, чтобы урегулировать все бюрократические вопросы при интеграции. По словам председателя правления АО «НИТ» Асета Турысова, раньше на это могло уйти до шести месяцев.

«Чтобы договориться об интеграции, госорганы готовили друг для друга пакеты документов, соглашения. Все это долго рассматривалось и согласовывалось, и иногда на это уходило до полугода. Теперь достаточно через систему отправить заявку, и владелец информации должен дать решение по интеграции в течение пяти дней. Госорганам не нужно будет писать друг другу письма», — пояснил Турысов.

Помимо этого платформа позволяет снизить расходы на интеграцию. Государственные органы и частные компании смогут использовать готовые программные инструменты для интеграции с сервисами министерств и ведомств, которые бесплатно доступны на платформе. Частные компании смогут также интегрироваться с сервисами госорганов, создавая на их основе новые услуги для своих клиентов. Важно отметить, что данная платформа не предоставляет доступ к персональным данным без согласия гражданина.

Зарегистрироваться на платформе государственные органы и бизнес могут по адресу Sb.egov.kz.