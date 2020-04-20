Более 8,2 млн госуслуг получили казахстанцы на eGov

Всего на портале электронного правительства автоматизировано 80% государственных услуг.

Наиболее популярными госуслугами на портале электронного правительства в период ЧП стали получение ЭЦП онлайн и подача заявления на получение соцвыплаты в размере 42 500 тенге. Об этом рассказали в АО «Национальные информационные технологии».

Помимо этого востребованными у граждан остается целый ряд госуслуг. За указанный период получено более 130 тыс. справок по определению адреса объектов недвижимости на территории РК, выдано 105 тыс. справок по информации о размере базовой пенсионной выплаты, оформлено более 90 тыс. справок об отсутствии (наличии) недвижимого имущества. Не меньший спрос замечен и на получение справки, подтверждающей принадлежность заявителя к получателям адресной социальной помощи — порядка 71,5 тыс., а о состоянии пенсионных накоплений выдано более 70 тыс. справок

«На портале электронного правительства автоматизировано 80% государственных услуг. Получить их можно на eGov.kz, мобильном приложении eGov Mobile или чат-ботах в мессенджерах Telegram, Facebook и ВКонтакте», — отметили в АО «НИТ».