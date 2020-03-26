ЭЦП теперь можно получить онлайн

Поход в ЦОН казахстанцам больше не понадобится, услугу полностью автоматизировали.

С сегодняшнего дня казахстанцы смогут получить электронно-цифровую подпись дистанционно. Об этом сообщил Аскар Жумагалиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Новый бизнес-процесс согласован с заинтересованными госорганами. Сегодня мы запускаем эту возможность на портале eGov. Целая команда программистов последнюю неделю работала практически круглосуточно, чтобы у вас, в период режима ЧП и карантина, появилась возможность получать электронную цифровую подпись, не обращаясь в ЦОН», — заявил он.

Для идентификации гражданину потребуется сделать селфи, загрузить свое удостоверение и ответить на несколько вопросов сотруднику ЦОН, который подключится по видеосвязи. Важно отметить, что получение ЭЦП удаленно доступно только для физических лиц.

«Тестируйте сервис, пишите фидбэк, получайте 80% услуг онлайн, не посещая ЦОН. В ближайшее время мы также запустим возможность получения ЭЦП через мобильное приложение», — добавил министр.