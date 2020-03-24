Казахстанцы могут воспользоваться сервисом «Безопасный DNS»

Интернет-ресурсы, которые подпадают под категорию вредоносных, будут недоступны для отображения.

РГП «Государственная техническая служба» для обеспечения информационной безопасности и снижения угроз атак со стороны злоумышленников призвала граждан не открывать подозрительные сообщения с вложениями и минимизировать переходы на интернет-ресурсы с подозрительным содержанием.

«Принимая во внимание, что многие организации переходят на удаленную работу на весь период ЧП, риски стать жертвами злоумышленников увеличены. Поэтому призываем всех казахстанцев не пересылать непроверенную информацию, не переходить по ссылкам, полученным от неизвестных лиц, не скачивать информацию от непроверенных источников, обновить антивирусную программу и систематически проводить антивирусное сканирование своего компьютера», — говорится в сообщении.

Напомним — недавно была выявлена спам-рассылка о короновирусе с трояном AGENTTESLA. Для профилактики инцидентов информационной безопасности «Государственной технической службой» было разработано техническое решение в виде сервиса «Безопасный DNS».

Особенность сервиса заключается в том, что при осуществлении запроса пользователя к интернет-ресурсам, которые подпадают под категорию вредоносных, они будут недоступны для отображения. Если сайт внесен в базу «Безопасного DNS», пользователь увидит сообщение об этом. Сервис схож с услугой родительского контроля, который предоставляется операторами связи. «Безопасный DNS» предоставляется бесплатно и доступен для всех пользователей интернета.

Предпочитаемый DNS-сервер — 91.214.42.211

Альтернативный — 91.214.42.212

Кроме того, в ведомстве призвали работодателей обеспечить сотрудников зашифрованным каналом связи, по которому будет передаваться информация. Пользователям рекомендуют:

— установить пароли на рабочих станциях;

— соблюдать все политики безопасности, принятые в корпоративной инфраструктуре;

— для передачи информации использовать корпоративную почту;

— сохранять конфиденциальную информацию на съемных носителях;

— не использовать программы для удаленного доступа и удаленного соединения;

— не устанавливать новое программное обеспечение или оборудование;

— обновить роутер и пароль на нем;

— выходить из информационной системы, прежде чем завершить сеанс;

— не забывать просматривать журнал событий либо организовать отправку уведомлений администратору при подозрительных событиях.

«Рекомендуем ограничить количество подключенных устройств к роутеру во избежание загруженности беспроводного канала и состояния связи. В случае обнаружения подозрительных интернет-ресурсов или рассылок просим сообщать нашим специалистам по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправить заявку по ссылке либо на электронный адрес incident@kz-cert.kz», — подытожили представители РГП «Государственная техническая служба».