Киберпреступники используют коронавирус для кражи данных

KZ-CERT выявила спам-рассылку с трояном AGENTTESLA.

Службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT был зафиксирован случай рассылки спама с содержанием вредоносного программного обеспечения, который является трояном AGENTTESLA.

Первичный анализ показал, что вирус собирает данные пользователя и отправляет их на электронный адрес злоумышленника, а именно: данные учетной записи, версию операционной системы, модель и частоту процессора. Рассылка осуществлялась с электронной почты «sofian@cahayapack.com.my», с темой письма «COVID-19 UPDATE // BUSINESS CONTINUITY PLAN ANNOUNCEMENT STARTING MARCH 2020».

Экспертами службы KZ-CERT ведется дополнительное исследование этого вредоносного программного обеспечения.