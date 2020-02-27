94% казахстанцев ни разу не заказывали еду в интернете

В Алматы прошла ежегодная премия Chocofood Awards в сфере доставки еды.

26 февраля в Алматы прошла ежегодная премия Chocofood Awards в сфере доставки еды. Казахстанский фудтех-проект выбрал лучшие заведения по нескольким направлениям, а также поделился любопытной статистикой по рынку.

Как рассказал директор сервиса Chocofood Николай Щербак, за два года, общий объем мирового рынка доставки еды вырос на 17,54%. По итогам 2019 года он составил 107,5 млрд долларов. Наибольшая доля мирового рынка принадлежит Китаю (45 млрд долларов), далее идут США (24 млрд долларов), Индия (9,2 млрд долларов), Великобритания (5,4 млрд долларов) и Бразилия (3 млрд долларов). Основная аудитория таких сервисов — люди в возрасте 25-34 года, на их долю приходится 36%. Причем мужская аудитория незначительно преобладает — 52%. В топ-10 мировых сервисов доставки еды входят Uber Eats, Grubhub, Just Eat, Deliveroo, Meituan Waimai, Olo, Snapfinger, Door Dash, PostMates, Delivery.com.

Что касается Казахстана, то общий объем рынка доставки еды достиг 24 млрд тенге. В этом сегменте намечается значительный рост, к которому готовятся в Chocofood.

«Показатель пенетрации сервисов доставки еды среди населения (те люди, которые хоть раз пользовались сервисами доставки и их соотношение к общему населению) даже в развитых странах, таких как США или Великобритания, не достиг 50%. Это 27,5% и 27,4% соответственно. В Казахстане людей, которые хоть раз заказывали еду онлайн, всего 6,7%. Это очень маленький процент. Впереди нас ждет огромный рост, мы пока в самом начале этого длинного пути. Кстати, в прошлом году эта цифра составляла всего 3%. То есть, за год показатель удвоился», — отметил Николай Щербак.

2019 год ознаменовался выходом в РК сразу нескольких международных игроков. Почти все они вошли в топ сервисов доставки, однако пока так и не догнали Chocofood. Вот так выглядит список ключевых игроков на местном рынке.

Представители Chocofood говорят о том, что прошедший год стал для компании очень продуктивным. Как видим, доля сервиса на рынке доставки еды составила 20%, а среди агрегаторов фудтеха — 37,5%. За прошлый год Chocofood выполнил 673 тысяч заказов. Для сравнения — в 2018 году их было 422 тыс., прирост составил 60%.

По итогам года у сервиса:

— 673 573 завершенных заказов

— 141 832 активных пользователей

— 925 заведений-партнеров

— 250 курьеров

— 5 городов с собственной службой доставки: Нур-Султан, Актау, Алматы, Караганда, Шымкент

Интересно, что наибольшее число заказов на Chocofood осуществляется с устройств iOS (53,21%), затем идет Android (33,82%). На десктопы в 2019 году пришлось всего 6,59% заказов. Этот сегмент значительно просел по сравнению с 2018 годом (13,7%). И совсем незначительные доли у мобильной версии сайта (5,38%) и заказов посредством телефонных звонков (1,01%). Последние, кстати, как поделился Николай Щербак, являются самым дорогим каналом для компании. Среди методов оплаты на Chocofood по-прежнему лидируют наличные — 55,58% в 2019 году. Хотя доля онлайн-оплат неуклонно растет — с 39,77% в 2018 г. до 44,42 в 2019-м.

Николай Щербак также рассказал об обновлениях в приложении, которые должны поспособствовать ускорению доставки и улучшению сервиса в целом. У приложения обновили дизайн, добавили распознавание речи в строке адреса, номер телефона курьера, поиск заведений и блюд с помощью голоса и уведомление об ответе на отзыв. Теперь доставку можно оплачивать через приложение «Рахмет» и получить дополнительный кэшбек. В нынешнем году Chocofood планирует экспансию в регионы. Так, в I квартале к сервису подключат Атырау и Актобе, во II — Уральск и Павлодар, в III — Усть-Каменогорск и Костанай, в IV квартале — Тараз и Талдыкогран.

Что касается премии Chocofood Awards 2020, то ее победителями стали:

— «Чибо Сано» — лучшее заведение в категории «Пицца»

— Burger King — лучшее заведение в категории «Бургеры»

— «Чибо Сано» — лучшее заведение в категории «Суши и роллы»

— Shipudim — лучшее заведение в категории «Мясные блюда»

— «Узбечка Горный Гигант» — лучшее заведение в категории «Восточная кухня»

— «Куликовский» — лучшее заведение в категории «Десерты»

— McDonald’s — «Открытие года»

— «Мастер пицца» — «Самый активный»

— Тануки — «Самый надежный»

— Ciao Pizza & Mamma Mia ― «Лучший сервис»

Победа в номинации основана на качественных показателях: количество заказов, общий оборот, отзывы клиентов, рейтинг заведения. Однако было несколько дополнительных критериев, например, в номинации «Самый надежный» — заведение с наибольшим количеством заказов без отмен, номинация «Лучший сервис» основана на отзывах клиентов, в номинации «Открытие года» — самое быстрорастущее заведение.

На нашей страничке в Facebook можно посмотреть трансляцию с церемонии награждения Chocofood Awards 2020.

Возможно, вам будет интересно познакомиться с результатами Chocofood Awards 2019.