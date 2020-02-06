Глава правительства обсудил с руководством One Web развитие спутникового интернета

Премьер-министр РК Аскар Мамин принял главного исполнительного директора британской компании А. Штекеля.

А. Штекель доложил о готовности к запуску 7 февраля т. г. с космодрома Байконур 34 спутников в рамках развертываемой One Web глобальной спутниковой сети. Всего в этом году планируется осуществить восемь запусков с космодрома Байконур. Глобальная спутниковая сеть будет состоять из 504 спутников в 12 плоскостях орбит на высоте 1200 км. Полный ввод спутниковой сети в эксплуатацию и обслуживание территории РК ожидается в конце 2021 года, передает Pm.kz.

Стороны обсудили перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в том числе удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным интернетом через спутники связи.

Рассмотрены возможности реализации проекта по сборке спутников для One Web на базе сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов при Национальном космическом центре в г. Нур-Султан, а также вопрос создания совместного предприятия по размещению шлюзовой станции на территории РК для последующей эксклюзивной дистрибуции спутникового интернета One Web в страны Центральной Азии и Кавказа, Иран и Афганистан.

Напомним — One Web создает глобальную низкоорбитальную спутниковую сеть для предоставления услуг по доступу к сети интернет и передаче данных с высокой скоростью (5-50 Мбит/с на пользовательский терминал).