OneWeb заходит в Казахстан

Глобальная коммуникационная компания и Международный финансовый центр «Астана» подписали соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения связи в РК.

OneWeb, коммуникационная компания, целью которой является обеспечение связью «каждого, независимо от местонахождения», объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с Международным финансовым центром «Астана», чтобы ускорить предоставление повсеместной широкополосной связи в Казахстане.

Меморандум знаменует собой начало партнерства, направленного на достижение двух важных целей в Казахстане и Центральной Азии: предоставление в РК первой высокоскоростной широкополосной спутниковой связи с низкой задержкой сигнала и создание в стране технического узла для обеспечения предоставления услуг связи OneWeb по всей Центральной Азии.

Меморандум был подписан управляющим МФЦА Кайратом Келимбетовым и генеральным директором OneWeb Адрианом Штекелем во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), где они обсудили роль OneWeb по содействию реализации ключевой правительственной программы «Цифровой Казахстан» и другие инициативы по расширению сотрудничества между OneWeb и Казахстаном.

«Я очень рад, что МФЦА и OneWeb стали стратегическими партнерами, и мы рассматриваем это как основу для более широкого партнерства с Казахстаном. Правительство Казахстана, как и OneWeb, видит важность преодоления цифрового неравенства и обеспечения цифровизации экономики с использованием современных инновационных спутниковых технологий», — отметил Адриан Штекель, Генеральный директор OneWeb.

OneWeb планирует привлекать местных операторов связи в числе партнеров по дистрибуции для предоставления услуг повсеместного высокоскоростного широкополосного доступа в интернет «подобного оптоволоконной связи» в частном и государственном секторах, включая школы, больницы и другие предприятия и учреждения Казахстана.

Также рассматривается создание в Казахстане технического узла, который будет обслуживать весь центрально-азиатский регион, с использованием существующей инфраструктуры космической связи страны. OneWeb рассматривает возможность создания совместного предприятия в юрисдикции МФЦА для обеспечения работы центрально-азиатского технического узла.

«МФЦА приветствует появление инновационных проектов в Казахстане, предлагая наилучшие условия для ведения бизнеса и помогая в привлечении инвестиций. Это один из первых шагов, который поможет развитию нашей экономики», — заявил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

В конце февраля 2019 года OneWeb успешно запустил свою первую партию спутников на низкой околоземной орбите. Следующий запуск запланирован на начало февраля 2020 года с космодрома Байконур в Казахстане. Это положит начало регулярным запускам по 30 и более спутников единовременно для создания первого поколения спутниковой группировки OneWeb из 650 космических аппаратов. Отмечается, что OneWeb поддерживает стремление Казахстана провести цифровую трансформацию экономики и стать первопроходцем во внедрении новых технологий спутниковой связи, способствуя дальнейшему развитию инновационного государства, особенно в технологиях «Нового космоса», что придаст дополнительный импульс развитию спутниковой связи.