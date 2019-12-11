Казтелепорт: лучше всего мы умеем строить ИТ-инфраструктуру

Один из старейших телеком-операторов в Казахстане отпраздновал 20-летие.

22 ноября компания «Казтелепорт» провела в Алматы конференцию, приуроченную к своему 20-летию. На мероприятии выступили топ-менеджеры АО «Казтелепорт», которые рассказали о построении бизнеса на облачных технологиях, стратегии развития на рынке услуг центров обработки данных, а также в сфере информационной безопасности.

«Нашей компании исполнилось 20 лет. Мы хотели сделать это мероприятие не просто днем приема поздравлений. Мы собрали наших клиентов, которым хотим рассказать о компании, о новом видении рынка, о том, какую ценность мы создаем. У гостей конференции есть уникальная возможность — они могут пообщаться со всеми нашими ключевыми сотрудниками. Также я хотел бы поблагодарить партнеров, которые расскажут о самых передовых технологиях. В общем, мы постарались совместить приятное с полезным», — отметил в своей приветственной речи Аскар Кусаинов, генеральный директор АО «Казтелепорт». С поздравлениями в адрес компании к нему присоединились Анатолий Сердюков, основатель и первый руководитель СП «DianetLine», АО «Казтелепорт», а также Тахир Хайбуллин, управляющий директор.

Большую часть своей истории Казтелепорт работал в сфере телекоммуникаций. В связи с новыми реалиями компания пересмотрела свое видение рынка, стараясь предложить для заказчиков актуальные услуги. Несколько лет назад Казтелепорт начал развивать новое направление бизнеса — от телеком-оператора компания выросла в полноценного поставщика ИТ-инфраструктуры. Сегодня большинство бизнесов становятся цифровыми. Для повышения конкурентоспособности и операционной эффективности, а также создания новых бизнес-моделей необходимо внедрение различных технологий. Они, в свою очередь, требуют определенных компетенций, а также существенных затрат.

«Сейчас все больше организаций хотят получить готовую инфраструктуру для размещения и для развития своих информационных систем. Наша компания вовремя увидела этот тренд. Мы предоставляем бизнесу инфраструктуру, которая включает серверные стойки, вычислительные ресурсы, каналы передачи данных, систему защиты периметра», — отметил Сырым Толеулиев, управляющий директор АО «Казтелепорт».

Основной посыл, который транслирует Казтелепорт — поставка надежной ИТ-инфраструктуры с высоким уровнем безопасности. Провайдер сфокусирован именно на этом. К слову, представители компании отмечают, что у казахстанского бизнеса наблюдаются определенные проблемы с построением собственных ИТ-систем. Это требует много внимания и ресурсов, больших затрат на обслуживание, увеличивает стоимость непрофильных активов. Именно поэтому аренда ИТ-инфраструктуры в готовом виде в коммерческих дата-центрах является удобным решением. Это выгодно, в первую очередь, с точки зрения экономии финансов — организация может арендовать только те мощности, которые ей необходимы. Второе преимущество заключается в том, что параметры производительности, надежности, доступности прописываются в SLA. Это вносит понимание и ясность, бизнес может ожидать выполнения обязательств на уровне SLA. Третья выгода — возможность сосредоточиться на своей основной деятельности. Арендуя инфраструктуру, бизнес может забыть о таких проблемах, как ее обслуживание, приобретение лицензий, техническая поддержка — это все ложится на сторону облачного провайдера.

Как рассказали в ходе конференции представители АО «Казтелепорт», услуги компании делятся на несколько больших групп. Первая — инфраструктурные услуги. Это аренда стоек, вычислительные ресурсы, системы резервного копирования, лицензии, услуги по репликации данных. Вторая группа услуг — аутсорсинг приложений. Это виртуализация в собственных дата-центрах провайдера, либо в дата-центрах заказчиков, а также администрирование операционных систем и баз данных. Еще один сегмент — традиционный телеком-бизнес компании — предоставление услуг связи. Это выделенные каналы, доступ в интернет. Кроме того, для заказчиков могут быть реализованы отдельные проекты, например, Private Cloud, крупные SaaS-решения.

«Одно из наших новых направлений — платформа для разработчиков. Это следующий уровень развития облачных сервисов. Вычислительные ресурсы в чистом виде в будущем будут не так востребованы, все чаще будет требоваться готовая платформа для разработки. Поэтому в нашем портфеле и появилась эта группа услуг, мы планируем активно их развивать», — пояснил Сырым Толеулиев.

Важно также отметить еще одно направление — безопасность. В дата-центрах АО «Казтелепорт» размещаются критически-важные данные клиентов, поэтому информационной безопасности уделяется большое внимание. В этом году Казтелепорт запустил Security Operations Center (SOC). Команда SOC предоставляет услуги по мониторингу, реагированию и анализу инцидентов информационной безопасности, услуги по защите от внешних сетевых угроз (DDoS, WAF, UTM, AntiSPAM), оказывает консультационные услуги, проводит сканирование и пен-тесты. Это направление выделилось в отдельный бизнес — в августе текущего года компания получила лицензию Отраслевого Центра Информационной Безопасности (ОЦИБ) от КНБ на предоставление услуг по информационной безопасности. Эти услуги оказываются как клиентам, которые размещаются в дата-центрах провайдера, так и сторонним компаниям. Лицензия ОЦИБ позволяет оказывать услуги критически-важным объектам ИКТ-инфраструктуры РК.

Клиентами АО «Казтелепорт» являются не только компании группы Halyk. В пяти дата-центрах провайдера размещают данные многие организации, из них восемь банков. Все дата-центры объединены в единую сеть с помощью собственных оптических каналов связи, скорость подключения между ними составляет от 10 до 40 Гбит/сек.

«Все дата-центры у нас почти полностью загружены, поэтому мы начали строительство нового дата-центра в Алматы на 120 стоек. В следующем году запланировано начало строительства еще одного ЦОД в Нур-Султане. Их мы планируем сертифицировать по стандарту TIER III. Отмечу, что во всех дата-центрах у нас развернута виртуализация, эти кластеры виртуализации объединены одну сеть через основной и резервный каналы. Скорость подключения между кластерами достигает 80 Гбит/сек. Преимущество такой схемы в том, что мы можем предоставлять клиентам услуги с высоким уровнем отказоустойчивости. Размещая клиента в одном из дата-центров, мы можем сделать репликацию в другие», — рассказал Сырым Толеулиев.

Важным преимуществом является соответствие АО «Казтелепорт» всем нормам ИБ. Инфраструктура провайдера сертифицирована по стандартам PCI DSS. Основной сервис, который компания оказывает на базе своей облачной платформы — это IaaS. В ее базовый состав входят вычислительные ресурсы, многоуровневое хранение данных, собственная виртуальная сеть, средство защиты от кибер-угроз. Управление доступно через портал самообслуживания. По сути, это аренда готовой инфраструктуры в коммерческом дата-центре. Ключевые особенности — быстрое развертывание системы (несколько часов после получения запроса), возможности гибкого масштабирования, резервирование на аппаратном уровне в пределах одного дата-центра по умолчанию. Для управления всей инфраструктурой на стороне заказчика требуется только ноутбук с доступом к сети. Кроме того, вокруг услуги IaaS у Казтелепорта организовано целое направление дополнительных сервисов, которые позволяют из отдельных компонентов строить индивидуальные решения. Это такие сервисы, как Virtual Firewall, Virtual IPS, резервное копирование, репликация данных. По умолчанию все данные клиента хранятся в одном дата-центре, а репликация и резервное копирование предоставляются как дополнительный сервис.

Помимо выступлений представителей АО «Казтелепорт» гости мероприятия смогли прослушать выступления партнеров компании, среди которых — VMware, Fortinet, Fujitsu, Cisco Systems. Они рассказали о сотрудничестве с АО «Казтелепорт», историях успеха, стратегии совместной работы.

«Корпоративными ценностями для нас являются индивидуальный подход к каждому клиенту и инновационность, — сказал в своем завершающем слове Аскар Кусаинов. — Мы оказываем клиентам услуги, основанные на базе самых передовых решений, стараясь покрывать все их потребности. Лучше всего мы умеем строить ИТ-инфраструктуру, благодаря чему наши заказчики могут полностью сфокусироваться на важных задачах своего бизнеса».