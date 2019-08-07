«Казтелепорт» получил лицензию КНБ

Теперь облачный провайдер имеет право выполнять функции ОЦИБ — Оперативного центра информационной безопасности.

Облачный провайдер АО «Казтелепорт» получил Государственную лицензию № 078 Комитета национальной безопасности РК на оказание услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Теперь «Казтелепорт» официально может «осуществлять деятельность по защите электронных информационных ресурсов, информационных систем, сетей телекоммуникаций».

Если конкретнее, речь идет о следующих видах работ:

- мониторинг, выявление и анализ инцидентов информационной безопасности;

- анализ и расследование инцидентов информационной безопасности;

- контроль защищенности инфраструктуры – поиск уязвимостей и сопровождение процесса их устранения;

- техническое противодействие атакам с помощью систем защиты от DDoSатак, WAF, Sandbox, межсетевых экранов;

- техническая поддержка и обслуживание систем информационной безопасности заказчика;

- оценка состояния информационной безопасности и качества реализованных мероприятий, настройки средств защиты или функционирования процессов компании, выработка рекомендаций по улучшению.

Предоставляя эти услуги, АО «Казтелепорт» в первую очередь ориентируется на обеспечение высокого уровня защиты ресурсов своих клиентов, которые размещены в Центрах обработки данных компании. АО «Казтелепорт» также готово предоставлять услуги по обеспечению информационной безопасности любым организациям, которые нуждаются в решении проблем в данной области.